Chcem ukončiť svoj život, opakoval muž. Hrdinovia Lukáš s Pavlom ukázali, ako sa správať v kritickom okamihu
Z dvojice policajtov sa stali hrdinovia.
Keď išlo o život, neváhali, vyzbrojili sa trpezlivosťou a ich snaha slávila úspech. Reč je o Lukášovi a Pavlovi, ktorí v ťažkých chvíľach ukázali, aké dôležité sú empatia a ľudský prístup.
Chcem skočiť, oznámil im
Bola nedeľa krátko po siedmej hodine večernej, keď policajtom na českej Vysočine zatelefonoval muž, ktorý im oznámil, že chce skočiť z priehrady Vír. Na miesto sa vydali policajti Lukáš Dvořáček a Pavel Peňáz z Bystřice nad Pernštejnom, ktorý po príchode ihneď zbadali muža sediaceho na betónovom múriku uprostred hrádze.
„Opatrne sa k nemu priblížili a usilovali sa o nadviazanie kontaktu. Muž reagoval obmedzene a komunikácia bola veľmi ťažká. Opakovane uvádzal, že chce dnes ukončiť svoj život,“ informovali českí policajti na sociálnej sieti s dodatkom, že Lukáš a Pavel sa nevzdávali a trpezlivo sa pokúšali mužovi prihovoriť.
Trpezlivý a citlivý prístup
Muž sa im nakoniec zveril, že má zdravotné a existenčné problémy a už nevidí žiadne iné východisko, len skočiť, na čo mu dvojica strážcov zákona opakovala jediné – jeho život má zmysel, existuje pomoc a nie je na to sám. Napokon sa to vyplatilo.