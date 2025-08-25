Chcem ukončiť svoj život, opakoval muž. Hrdinovia Lukáš s Pavlom ukázali, ako sa správať v kritickom okamihu - Dobré noviny
Dobré noviny
Chcem ukončiť svoj život, opakoval muž. Hrdinovia Lukáš s Pavlom ukázali, ako sa správať v kritickom okamihu
Chcem ukončiť svoj život, opakoval muž. Hrdinovia Lukáš s Pavlom ukázali, ako sa správať v kritickom okamihu

Lukáš s Pavlom / Priehradná hrádza Vír
Lukáš s Pavlom / Priehradná hrádza Vír — Foto: Facebook/Policie České republiky, Wikipedia/Jaroslav Kadlec

Z dvojice policajtov sa stali hrdinovia.

Keď išlo o život, neváhali, vyzbrojili sa trpezlivosťou a ich snaha slávila úspech. Reč je o Lukášovi a Pavlovi, ktorí v ťažkých chvíľach ukázali, aké dôležité sú empatia a ľudský prístup.

Chcem skočiť, oznámil im

Bola nedeľa krátko po siedmej hodine večernej, keď policajtom na českej Vysočine zatelefonoval muž, ktorý im oznámil, že chce skočiť z priehrady Vír. Na miesto sa vydali policajti Lukáš Dvořáček a Pavel Peňáz z Bystřice nad Pernštejnom, ktorý po príchode ihneď zbadali muža sediaceho na betónovom múriku uprostred hrádze.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/pfbid02hntdmxyFarfAmJdtfUBbEnxqiwJQkfYRZzkw1rEBZ8RvBbQK6tQzY2fmyFrcmMjel

„Opatrne sa k nemu priblížili a usilovali sa o nadviazanie kontaktu. Muž reagoval obmedzene a komunikácia bola veľmi ťažká. Opakovane uvádzal, že chce dnes ukončiť svoj život,“ informovali českí policajti na sociálnej sieti s dodatkom, že Lukáš a Pavel sa nevzdávali a trpezlivo sa pokúšali mužovi prihovoriť.

Trpezlivý a citlivý prístup

Muž sa im nakoniec zveril, že má zdravotné a existenčné problémy a už nevidí žiadne iné východisko, len skočiť, na čo mu dvojica strážcov zákona opakovala jediné – jeho život má zmysel, existuje pomoc a nie je na to sám. Napokon sa to vyplatilo.

