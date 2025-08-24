Odkedy má deti, získala úžasný odstup. Nela Pocisková na komentáre neprajníkov zareagovala rázne
Nela Pocisková si zahrá v seriáli Dunaj, k vašim službám.
Radosť, že stvárni tak trochu inú postavu, vystriedalo sklamanie z reakcie niektorých ľudí. Nela Pocisková sa objaví v novej sérii populárneho seriálu Dunaj, k vašim službám, kde si zahrá pragmatickú a cieľavedomú obchodníčku. Speváčka a herečka na nepekné komentáre reagovala rázne.
Komentáre neprajníkov
Nela pre Markiza.sk priznala, že jej postava nemá práve najlepší charakter, preto sa potešila, že si môže zahrať niečo iné. „Je to rafinovaná podnikateľka, tvrdšia žena, sama som zvedavá, ako ju diváci prijmú," vyjadrila sa známa herečka a speváčka o postave Adely Brunovskej, ktorá je ženou mnohých tvárí.
Z oznámenia, že sa objaví v obľúbenom seriáli z dielne TV Markíza, mali mnohí fanúšikovia radosť, no našli sa aj takí, ktorí neváhali a kritizovali – časť dokonca zašla tak ďaleko, že ju označila za herečku, ktorá skazí zážitok zo všetkého, kde sa objaví. Nela Pocisková preto na komentáre neprajníkov zareagovala rázne.
Do práce dáva všetko
„Odkedy mám deti, mám úžasný odstup a nie, určite nemienim pridávať váhu ľuďom, ktorí sú najmúdrejší na sociálnej sieti za počítačom. Ale! Za posledný rok som hrala v jednom projekte, ktorý trval 3 mesiace. O čom to točíte, prosím vás? Asi vás musí strašne hnevať, keď som tak veľmi všade, napriek tomu, že x kolegov robí o niekoľko projektov naraz viac, ale to je v poriadku," zamyslela sa Nela, ktorá jednu vec uznala.