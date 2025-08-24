Keď si ho fotila šarmantná blondínečka, konečne sa odhodlal. Ondrej Kandráč zbalil krásnu Eriku cez email - Dobré noviny
Keď si ho fotila šarmantná blondínečka, konečne sa odhodlal. Ondrej Kandráč zbalil krásnu Eriku cez email
Keď si ho fotila šarmantná blondínečka, konečne sa odhodlal. Ondrej Kandráč zbalil krásnu Eriku cez email

Už je mojou najväčšou fanúšičkou, usmieva sa Ondrej Kandráč.

Hovorí sa, že na dobré sa oplatí počkať a Ondrej Kandráč s tým zrejme súhlasí. Do svojej manželky Eriky bol totiž platonicky zaľúbený už dlhšie, no dvojicu napokon spojil až jeden koncert a hudobníkov odvážny krok pri rozdávaní autogramov. Ako teraz prezradil pre Topky, aby všetko vyšlo tak, ako malo, zabezpečili až pohotové sesternice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vnímal ju dlho

Ondrej priznal, že manželku vnímal už dlhšie, keďže je z rovnakého regiónu. „Vnímal som ju preto, lebo to bolo jedno nádherné dievča, ktoré chodievalo v bielych lodičkách po Lipanoch. Je odo mňa mladšia o 4 roky, ja som bol na gymnáziu a akurát sme sa míňali - ja som odchádzal z gymka a ona prichádzala,“ rozpamätával sa pre Topky hudobník, ktorý Eriku zopárkrát videl aj počas vysokej školy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Vždy, keď som ju videl, som bol celý bez seba, čo sa nedá povedať o nej, pretože nejak si ma nevšímala,“ smeje sa Ondrej Kandráč, podľa ktorého sa všetko zlomilo až neskôr – stalo sa to po koncerte v Červenom Kláštore, kde si všimol partiu učiteliek, ktoré sa super zabávali.

Fotila si ho šarmantná blodínečka

„Jedna z nich – šarmantná blondínečka – si ma fotila. A to som vedel, že to je tá krásna Erika, po ktorej som tak platonicky dlhé roky túžil, ale, žiaľ, neopätovala moje city... Nechápem prečo,“ povedal s úsmevom hudobník, ktorý vtedy konečne nabral odvahu a rozhodol sa konať.

