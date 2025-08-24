Plakal on a plakala aj ona, ale museli to vydržať. Bojovník Dominik zvládol nekonečné hodiny odlúčenia
Dominik zvládol aj odlúčenie od mamy.
Už je to niekoľko týždňov, čo Slovensko so zatajeným dychom sleduje boj rodiny Šarköziovcov. Sedem rokov po tom, čo im zákerná rakovina vzala dcérku Viktóriu, čelí rovnakému osudu otec Peter aj jeho syn Dominik, ktorého príbeh na sociálnych sieťach dokumentuje exprezident Andrej Kiska.
Presunuli ho na ARO
Pred niekoľkými dňami sme sa dočkali pozitívnych správ po tom, čo Dominik zvládol mimoriadne náročnú sedemhodinovú operáciu mozgu. A ako informuje bývalá hlava štátu, teraz sa malý bojovník teší z inej, no nemenej dôležitej veci.
Nekonečné hodiny odlúčenia od mamy sa končia, keďže včera ho presúvali z ARO na neurologické oddelenie. Zatiaľ čo po minulých operáciách ARO zvládal bez problémov, tentokrát to bolo náročnejšie a keď jeho mama po návštevných hodinách odchádzala, plakal. „Nemohol hovoriť kvôli opuchnutému jazýčku, a tak jej aspoň prstami ukázal – oni dvaja sú nerozlučná dvojka,“ uviedol Andrej Kiska.
Plakali obaja
„Plakal on a plakala som aj ja. Ale museli sme vydržať,“ cituje s ťažkým srdcom Dominikovu mamu, no optimisticky dodáva, že keď bude syn pri svojej mame, jeho zotavovanie pôjde rýchlejšie. „A my všetci sa budeme tešiť na tvoje ďalšie malé víťazstvá,“ dodáva Kiska.