Zlyhali jej pľúca a jej partner sa modlil, aby sa vrátila. Halina Pawlovská po ťažkých mesiacoch opäť žiari
Halina Pawlovská má dôvod na radosť.
Pred rokom bojovala so zdravotnými problémami, ktoré jej dali poriadne zabrať a jej partnerovi nebolo všetko jedno. Halina Pawlovská svoj boj vtedy vyhrala, no nasledujúce mesiace neboli jednoduché a zanechali stopu aj na jej psychike. Obľúbená spisovateľka a herečka však teraz žiari a všimli si to aj jej fanúšikovia.
Zlyhanie pľúc
Koncom septembra Haline Pawlovskej zlyhali pľúca, pre čo strávila na ARO tri týždne. Situácia bola vážna a aj jej partnerovi, filmovému režisérovi Karlovi Czabanovi, zostávalo iba dúfať, že všetko dopadne dobre. „Hádam sa čoskoro vráti domov!" prial si vtedy podľa Blesku a jeho želanie sa, našťastie, splnilo.
„Prišla som doslova o dych. Bola som v nemocnici a stále trochu lapám po dychu,“ prezradila Halina vo svojom rozhlasovom programe Omeletky v Českom rozhlase. A aj po prepustení z nemocnice musela mať nablízku prístroje, ktoré jej s dýchaním pomáhali.
Veľká zábava v Poľsku
Zhoršujúce sa zdravie na nej zanechalo nielen telesnú, ale aj duševnú daň. „Psychické a fyzické schopnosti sa zmenšujú,“ priznala v marci v rozhovore s moderátorkou Českého rozhlasu Terezou Kostkovou spisovateľka, ktorá by si chcela splniť ešte nejaké sny, no nevie, či by to v súčasnom stave zvládla.
Teraz sa však na jej tvári opäť zjavil úsmev a jej fanúšikovi si všimla, že Halina znovu žiari. Dôvod je pritom jednoduchý.