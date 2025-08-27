Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba
Keď ma niečo zaťažuje na úkor mojej vlastnej integrity, už si to k sebe nepustím, hovorí moderátorka dnes.
„Aj napriek dobrej ‚živočíšnej výbave‘ nás život dokáže zomlieť. Stačí, že sa nám prihodí nevydarený vzťah a s naším sebavedomím je koniec,“ hovorí pre SME Ženy úprimne Soňa Müllerová. Moderátorka si zažila ťažké chvíle už pri bývalom manželovi Richardovi Müllerovi a v láske sa sklamala aj neskôr. Ako však vraví, po päťdesiatke jej v živote nastal veľký zlom.
S Richardom Müllerom prežili spolu dlhých 15 rokov a Soňa mala so slovenskou speváckou legendou i dve deti – dcéru Emu a syna Filipa. Ich partnerský vzťah však Soňu vzhľadom na Richardovu nestabilnú povahu a drogové excesy čoraz viac bolel, až postupne dospel ku koncu. „Pätnásť rokov som bola vydatá a prvých desať som naozaj žila, bola som to ja, bola som so sebou v súlade. Nezaoberala som sa tým, či je to manželstvo dobré alebo zlé, vôbec som to neanalyzovala. Išlo to samo,“ spomína si moderátorka ešte na tie spokojnejšie roky po Richardovom boku.
Nikto nebude buzerovať moje deti!
Ako úprimne dodáva, po rozvode veľa vzťahov nemala a tie, ktoré mala, boli skôr než na úprimnej láske postavené na tom, že veľmi potrebovala cítiť o svoju osobu záujem. „Kvôli tomu som vystúpila sama zo seba a robila som všetko pre to, aby o mňa ten záujem bol. S odstupom času si hovorím, že keby som vtedy bola bývala v súlade sama so sebou, nepripustila by som k sebe žiadneho muža,“ vyznáva sa dnes Müllerová, ktorá však žiadnemu z jej nápadníkov nedovolila jednu vec.
„Kým so mnou bývali moje deti, s nikým som nežila. Nikto u nás nikdy nespal, ani jedinýkrát. Povedala som si, že nikto cudzí nebude buzerovať moje deti,“ prezradila so smiechom žena, ktorá si vždy myslela, že byť empatická a ohľaduplná jej jej cnosť. Neskôr však pochopila, že vo vzťahoch s mužmi to nie vždy platí.