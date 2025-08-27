Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba - Dobré noviny
Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba
Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov

Ilustračný obrázok.

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

— Foto: Instagram @muller.sona

Keď ma niečo zaťažuje na úkor mojej vlastnej integrity, už si to k sebe nepustím, hovorí moderátorka dnes.

„Aj napriek dobrej ‚živočíšnej výbave‘ nás život dokáže zomlieť. Stačí, že sa nám prihodí nevydarený vzťah a s naším sebavedomím je koniec,“ hovorí pre SME Ženy úprimne Soňa Müllerová. Moderátorka si zažila ťažké chvíle už pri bývalom manželovi Richardovi Müllerovi a v láske sa sklamala aj neskôr. Ako však vraví, po päťdesiatke jej v živote nastal veľký zlom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

S Richardom Müllerom prežili spolu dlhých 15 rokov a Soňa mala so slovenskou speváckou legendou i dve deti – dcéru Emu a syna Filipa. Ich partnerský vzťah však Soňu vzhľadom na Richardovu nestabilnú povahu a drogové excesy čoraz viac bolel, až postupne dospel ku koncu. „Pätnásť rokov som bola vydatá a prvých desať som naozaj žila, bola som to ja, bola som so sebou v súlade. Nezaoberala som sa tým, či je to manželstvo dobré alebo zlé, vôbec som to neanalyzovala. Išlo to samo,“ spomína si moderátorka ešte na tie spokojnejšie roky po Richardovom boku.

Soňa Müllerová v súčasnosti a v roku 2002.
Prečítajte si tiež: Radili jej, aby si dopriala chlapa. Soňa Müllerová bola po rozvode sama 17 rokov, zmenila to jediná vec

Nikto nebude buzerovať moje deti!

Ako úprimne dodáva, po rozvode veľa vzťahov nemala a tie, ktoré mala, boli skôr než na úprimnej láske postavené na tom, že veľmi potrebovala cítiť o svoju osobu záujem. „Kvôli tomu som vystúpila sama zo seba a robila som všetko pre to, aby o mňa ten záujem bol. S odstupom času si hovorím, že keby som vtedy bola bývala v súlade sama so sebou, nepripustila by som k sebe žiadneho muža,“ vyznáva sa dnes Müllerová, ktorá však žiadnemu z jej nápadníkov nedovolila jednu vec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

„Kým so mnou bývali moje deti, s nikým som nežila. Nikto u nás nikdy nespal, ani jedinýkrát.  Povedala som si, že nikto cudzí nebude buzerovať moje deti,“ prezradila so smiechom žena, ktorá si vždy myslela, že byť empatická a ohľaduplná jej jej cnosť. Neskôr však pochopila, že vo vzťahoch s mužmi to nie vždy platí.

Žiadna obeť

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

