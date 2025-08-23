Na vulgárnu radu dodnes nezabudla. Zuzka Šebová svoje deti učí, že nič v živote nie je zadarmo
Herečka chce, aby jej deti boli hlavne šťastné, komunikatívne a odvážne.
Chápe, že život mieša skvelé momenty s tými hroznými a nikdy netuší, čo všetko si pre ňu osud pripravil. Niečo však Zuzana Kubovčíková Šebová ovplyvniť vie – to, akými ľuďmi sa stanú jej deti. Ako obľúbená herečka prezradila v rozhovore pre Šarm, aj preto sa spolu s manželom Michalom Kubovčíkom svojim potomkom usiluje ukázať, čo je ozaj dôležité.
Chcú ísť príkladom
Zuzana Šebová sa už čoskoro ako kapitánka objaví vo vedomostnej šou Dobre vedieť, ktorú reštartuje TV JOJ. Ona sama bola bola tzv. „pol na pol“ žiačka – to, čo ju v škole bavilo, nemala problém naučiť sa. Medzery má iba vo fyzike a chémii. „Celkovo ma veľmi bavilo chodiť do školy, mala som vždy šťastie na skvelých učiteľov či už na základnej škole, alebo na konzervatóriu,“ povedala pre Šarm umelkyňa, ktorá sa dnes snaží ísť príkladom pre svoje deti.
Spolu s Michalom chcú, aby boli šťastné, komunikatívne a odvážne. „Snažíme sa im ísť príkladom v tom, ako sa k sebe s Miškom správame, aké máme vzťahy s rodinou a kamarátmi a že človek si môže plniť sny, robiť to, čo ho baví, a žiť spokojne,“ vysvetľuje Zuzana svoju filozofiu.
Dôležitá rada
„Chceme, aby vedeli, že nič v živote nie je zadarmo, a verím, že z nich budú chlapci, ktorí budú slušní, galantní a prajní. To, čo zlé od nás pochytali, sa asi dozvieme až neskôr, ale verím, že to nebude nič fatálne,“ dodáva herečka, podľa ktorej je dobré, že deti vidia, ako ona aj manžel radi chodia do práce, ktorú milujú.