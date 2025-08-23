Stratila peňaženku a nevedela, čo bude robiť. Ebba zo Švédska na poctivého vodiča Ronalda nikdy nezabudne
Na obyčajný štvrtok obaja nikdy nezabudnú.
Už roky si plní svoj detský sen a inak to nebolo ani vo štvrtok. Marketér Ronald Lupták je vo svojom voľnom čase vodičom električky a počas tejto práce sa mu neraz stane niečo, na čo len tak nezabudne. O jeden z takýchto prípadov sa podelil aj teraz – v hlavnej úlohe bola zabudnutá peňaženka a šťastná turistka.
Peňaženka zo Švédska
Počas rutinnej cesty do Petržalky mu na dvere kabíny zaklopal jeden z cestujúcich a zmenil tak chod jeho dňa. „Našiel na sedadle peňaženku a doniesol mi ju. Poďakoval som mu a sľúbil, že to na konečnej hneď poriešim,“ uviedol Ronald na Facebooku. Keď však peňaženku otvoril, vedel, že to bude náročnejšie, ako si myslel.
V peňaženke boli peniaze aj občiansky preukaz, preukaz poistenca či platobné karty. Majiteľkou však bola Ebba zo Švédska, preto Ronaldovi v hlave ihneď začali víriť mnohé otázky. „Kde má cudzinec zohnať číslo na náš dispečing? Dohovorí sa vôbec? A ako vybaví zablokovanie kariet, nový občiansky, nové všetko?“ rozmýšľal.
Šťastná trinástka
Našťastie, potom si všimol dôležitú vec. V peňaženke sa totiž nachádzal aj obal od SIM karty slovenského operátora s číslom. Keď naň zavolal, ozvala šokovaná Ebba. „Opakovala, že má neskutočné šťastie – lebo si nechce ani predstaviť, čo všetko by musela riešiť, keby sa tá peňaženka nenašla,“ spomína si vodič, ktorý sa s dojatou a šťastnou ženou dohodol na stretnutí.