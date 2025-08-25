Nádej pre ľudstvo a obrovský úspech. Vytvorili superpotravinu, ktorá má zachrániť najdôležitejšie tvory
Superpotravinu budú mať farmári a včelári k dispozícii do dvoch rokov.
Vedkyne vytvorili superpotravinu, ktorá by mohla ochrániť včely medonosné pred klimatickými zmenami a úbytkom biotopov. Vo výskume publikovanom v akademickom periodiku Nature uvádzajú, že včely, ktoré touto potravinou počas výskumu kŕmili, mali až 15-krát viac mláďat, ktorým sa podarilo prežiť až do dospelosti. O sľubných novinách informuje BBC.
Prečo včely potrebujú superpotravinu?
Včely medonosné sú nevyhnutnou súčasťou produkcie potravín a podieľajú sa na opeľovaní 70 percent hlavných svetových plodín. Živia sa peľom a nektárom z kvetov, ktoré obsahujú živiny potrebné pre ich vývoj a v úľoch vyrábajú med, ktorý je v zime ich zdrojom potravy.
Keď nie je dostatok peľu, včelári ich kŕmia potravou z proteínovej múky, cukru a vody, ale v takejto zmesi chýbajú živiny, ktoré sú pre hmyz životne dôležité – nazývajú sa steroly. Je to podobné, ako keby ľudia jedli stravu bez sacharidov či aminokyselín.
Takto sa im to podarilo
Steroly sa v laboratóriu vyrábajú len veľmi ťažko, no v skupine profesorky a vedúcej autorky štúdie Geraldiny Wright z Univerzity v Oxforde sa to nedávno podarilo. Tím vedcov viedla 15 rokov, pričom sa zameriavali na to, ktoré steroly sú pre včely najdôležitejšie a ako sa k nim dopracovať.