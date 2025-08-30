Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila
Vždy, keď sa na neho pozriem, vidím, že sa podal na Jožka, vravela matka hercovho nemanželského syna.
„Po mamičke som zdedila veľkú dávku optimizmu a chuti do života, po otcovi určite veľký zmysel pre humor, ktorý som vo svojom živote dotiahla možno až po lásku k čiernemu humoru. Musím sa priznať, že ma občas pochytia aj krátke záchvaty smutnej nálady, čo je možno tiež dedičstvo po otcovi,“ spomínala Zuzana Kronerová na otca, ktorého ľudia považovali za komika, no v skutočnosti bol vraj smutným klaunom. Jozef Kroner nebol len legendárny „Kubo“, ale aj muž veľkých vášní. S herečkou Teréziou Hurbanovou prežil búrlivé manželstvo plné lásky, ale aj zrád a tajomstiev – vrátane nemanželského syna. Napriek tomu spolu vydržali až do konca.
Z modrých očí bola stratená
„Keď som sa oženil, moja žena, mladá herečka, vedela variť iba čaj, palacinky a vajíčka na mäkko. Tie sa jej však podarili iba občas. Počítala asi pomaly, lebo vajcia boli zakaždým uvarené na polotvrdo (na hniličku), alebo na tvrdo. Palacinky sa jej darili, preto denne vypekala túto dobrotu. Tak dlho som sa dlávil palacinkami, až som začal mať čudné sny,“ písal s humorom Jozef Kroner, ktorý spoznal svoju manželku Teréziu v martinskom divadle v čase, keď on bol ešte nikým a ona obrovskou hviezdou.
„Hovorieval, že ju vždy obdivoval,“ spomínala ich dcéra Zuzana Kronerová v relácii Radosť zo života. Málokto tuší, že Terézia Hurbanová bola v martinskom divadle hviezdou javiska – vytvorila celý rad dramatických i komediálnych postáv a patrila medzi hereckú elitu. Jozef Kroner sa do svojej budúcej zamiloval hneď, no ona si ho vraj naoko nevšímala. „Od mamy viem, že keď sa pozrela do tých modrých očí, bola stratená,“ prezradila kedysi pre Život Zuzana Kronerová.
Netypická svadba
Jozef a Terézia spolu veľmi často hrávali a stretli sa aj v hlavných úlohách v hre Kubo, ktorou v tom čase žil celý Martin. Práve vtedy sa rozhodli „Kubo" s „Aničkou" tajne zosobášiť. „Chceli svadbu udržať v tajnosti, no svedkom sa na nejakej oslave rozviazal jazyk a pred kostol a národný výbor sa v deň svadby nahromadilo množstvo ľudí, ktorí neverili vlastným očiam, že ten hlúpy Kubo si berie krásnu Aničku,“ zasmiala sa v rozhovore pre MY Turiec Zuzana Kronerová, podľa ktorej to bola na konzervatívny Martin veľmi zvláštna svadba