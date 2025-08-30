Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila  - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Kde je maminka? mrnkali deti po manželkinej náhlej smrti. Dušan Kaprálik pri Silvii pochopil, že život je dar

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

SLEDUJE NÁS 207 428 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Kronerovci.
Kronerovci. — Foto: Reprofoto Radosť zo života (RTVS)

Vždy, keď sa na neho pozriem, vidím, že sa podal na Jožka, vravela matka hercovho nemanželského syna.

„Po mamičke som zdedila veľkú dávku optimizmu a chuti do života, po otcovi určite veľký zmysel pre humor, ktorý som vo svojom živote dotiahla možno až po lásku k čiernemu humoru. Musím sa priznať, že ma občas pochytia aj krátke záchvaty smutnej nálady, čo je možno tiež dedičstvo po otcovi,“ spomínala Zuzana Kronerová na otca, ktorého ľudia považovali za komika, no v skutočnosti bol vraj smutným klaunom. Jozef Kroner nebol len legendárny „Kubo“, ale aj muž veľkých vášní. S herečkou Teréziou Hurbanovou prežil búrlivé manželstvo plné lásky, ale aj zrád a tajomstiev – vrátane nemanželského syna. Napriek tomu spolu vydržali až do konca.

Foto: Reprofoto Radosť zo života

Z modrých očí bola stratená

„Keď som sa oženil, moja žena, mladá herečka, vedela variť iba čaj, palacinky a vajíčka na mäkko. Tie sa jej však podarili iba občas. Počítala asi pomaly, lebo vajcia boli zakaždým uvarené na polotvrdo (na hniličku), alebo na tvrdo. Palacinky sa jej darili, preto denne vypekala túto dobrotu. Tak dlho som sa dlávil palacinkami, až som začal mať čudné sny,“ písal s humorom Jozef Kroner, ktorý spoznal svoju manželku Teréziu v martinskom divadle v čase, keď on bol ešte nikým a ona obrovskou hviezdou.

Jozef Kroner / Ľudovít Kroner vo filme Přijela k nám pouť
Prečítajte si tiež: Jozef Kroner bol hviezda, no niekto z rodiny mal väčší talent. Živil sa pritom ako obyčajný natierač

„Hovorieval, že ju vždy obdivoval,“ spomínala ich dcéra Zuzana Kronerová v relácii Radosť zo života. Málokto tuší, že Terézia Hurbanová bola v martinskom divadle hviezdou javiska – vytvorila celý rad dramatických i komediálnych postáv a patrila medzi hereckú elitu. Jozef Kroner sa do svojej budúcej zamiloval hneď, no ona si ho vraj naoko nevšímala. „Od mamy viem, že keď sa pozrela do tých modrých očí, bola stratená,“ prezradila kedysi pre Život Zuzana Kronerová.

Zuzana Kronerová s mamou Teréziou.
Zuzana Kronerová s mamou Teréziou. Foto: Reprofoto Radosť zo života

Netypická svadba

Jozef a Terézia spolu veľmi často hrávali a stretli sa aj v hlavných úlohách v hre Kubo, ktorou v tom čase žil celý Martin. Práve vtedy sa rozhodli „Kubo" s „Aničkou" tajne zosobášiť. „Chceli svadbu udržať v tajnosti, no svedkom sa na nejakej oslave rozviazal jazyk a pred kostol a národný výbor sa v deň svadby nahromadilo množstvo ľudí, ktorí neverili vlastným očiam, že ten hlúpy Kubo si berie krásnu Aničku,“ zasmiala sa v rozhovore pre MY Turiec Zuzana Kronerová, podľa ktorej to bola na konzervatívny Martin veľmi zvláštna svadba

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.