Najlacnejšie riešenie máme pod nosom. Páchnucu práčku dokážete vyčistiť dvoma vecami, ktoré nájdete doma
Metóda vyhľadávanej expertky oslovila tisíce ľudí.
Pravidelne periete, no aj tak vám oblečenie páchne po zatuchline? Na vine môže byť pleseň na tesnení, ktoré ste pri čistení práčky obišli. Odborníčka na poriadok a estetiku v domácnosti Chantel Mila, ktorú len na Instagrame sledujú až tri milióny ľudí, prezradila, že riešením by mohli byť dve suroviny, ktoré má väčšina z nás odložené na poličke.
Účinné a lacné riešenie
„Kedy ste naposledy dôkladne umyli práčku? Ak vám bielizeň smrdí stuchlinou, možno je na vine práve ona. Vďaka tejto jednoduchej metóde budete mať oblečenie znova voňavé,“ napísala k svojmu videu na TikToku obľúbená expertka. Ostatným ženám a mužom v domácnosti poradila, aby problém vyriešili dvoma obyčajnými surovinami.
Pomôcť má biely ocot a čajovníkový olej. „Zmiešajte šálku octu s 20 kvapkami čajovníkového oleja, namočte do roztoku pár handričiek, nastrkajte ich pod gumové tesnenie a nechajte pôsobiť,“ vysvetlila Chantel, ktorá na internete vystupuje pod prezývkou Mama Mila.
Dôležitý je aj posledný krok
Medzitým sa zamerala na vyprázdnenie odtokového filtra v spodnej časti práčky. Vypustila z neho všetku vodu, vyčistila ho, vybrala z neho veci, ktoré tam nepatria a znova ho zatvorila. Poznamenala, že to je ideálna príležitosť na vyčistenie zásobníka pracieho gélu horúcou vodou a vrátila sa späť k tesneniu.