Kuchyňa našich predkov ohúrila svet. Toto sú slovenské špeciality, ktoré turistom zachutili najviac
Známy portál vybral najlepšie jedlá, ktoré si zaslúžia svetovú pozornosť.
Hoci naši predkovia varili zo skromných surovín, ich dedičstvo si dodnes získava srdcia ľudí. Recepty, ktoré vznikali pri peci našich starých mám, prežili celé generácie – a dnes ich objavujú aj gurmáni zo zahraničia. Slovenská kuchyňa sa totiž opäť dostala do hľadáčika známeho gastronomického portálu Taste Atlas, ktorý pravidelne mapuje chute sveta a hodnotí ich na základe skúseností turistov aj domácich.
Nejde pritom len o luxusné reštauračné lahôdky. V zozname tých najlepšie hodnotených slovenských špecialít dominujú pokrmy, ktoré sa u nás od nepamäti varili „od oka“ a s veľkou dávkou srdca. Ide o jedlá, ktoré voňajú po domove a ktoré sú pre zahraničných návštevníkov často tým najväčším prekvapením na ich ceste po Slovensku.
Nečakané poradie
Aj keď sa v rebríčku objavilo až 42 našich pochúťok, my sme sa pozreli na prvú päťku. Tú symbolicky otvárajú naše sladké pochúťky – šišky. Pôvodom sú síce z Nemecka či Rakúska, no mnohé krajiny si vytvorili ich vlastné typy a usadili sa aj na Slovensku. Tradične sa pripravujú z kysnutého cesta a vyprážajú sa dozlatista. Zvonku sú chrumkavé, pričom vnútri zostávajú mäkké, ľahké a vzdušné.
Štvrtú priečku si uchmatli tenké placky, lokše, ktoré sa považujú za tradičné slovenské maškrty. Vyrábajú sa z mäkkého zemiakového cesta, ktoré sa vyvaľká do plochých kruhových tvarov a pečie nasucho do chrumkava a do zlatistej farby. Získali 4,4 hviezdičky.