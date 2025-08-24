Kedy príde agent z Kostí na Záhorie? Hercovi koluje v žilách slovenská krv vďaka babke Aničke
Jeho výraz hovorí za všetko: Nehnevaj ma, lebo ti zlejem do hrdla celú fľašu kopaničiarskej, smejú sa Slováci.
David Boreanaz, meno, ktoré fanúšikovia televíznych seriálov poznajú už desaťročia. Od charizmatického upíra Angela až po legendárneho vyšetrovateľa Seeleyho Bootha z obľúbeného krimi seriálu Kosti. Ale vedeli ste, že jeden z najcharizmatickejších hercov amerického televízneho sveta má svoje korene aj u nás, na Slovensku?
Štvrtinový Slovák
Seriálový agent Booth nie je jediná známa osobnosť, ktorá má slovenské korene. Štvrtinovým Slovákom je napríklad rocker Jon Bon Jovi, ktorý sám priznal, že jeho babička, ktorá sa síce narodila v Amerike, bola Slovenska, takže aj on sa cíti trochu ako Slovák.
„Jeho prastarí rodičia sa však volali Benkovskí a je možné, že ešte aj dnes žijú na Slovensku vzdialení príbuzní známeho rockera,“ prezradila pre Nový Čas amatérska genealogička Alica Jančoková, ktorá sa zaujímala aj o slovenské korene Paula Newmana či mladého herca Paula Dana, ktorý má otca Slováka.
Medzi tie najznámejšie svetové hviezdy, ktorým v žilách „koluje slovenská krv“ patrí herec Tom Selleck, ktorého otec Róbert pochádzal z východného Slovenka, legendárna herečka Audrey Hepburn, ktorej predkovia pochádzali z dedinky Kovarce neďaleko Topoľčian a slovenské korene z otcovej strany má aj hollywoodska hviezda Angelina Jolie.
Jej pradedko Juraj Vojtka sa totiž narodil v Košiciach a v roku 1987 emigroval do USA, kde sa oženil a stal sa otcom Jona Voighta, ktorý je otcom Angeliny Jolie. „Podobáte sa na herca Jona Voighta či na Angelinu Jolie? Ozvite sa nám! Možno práve vy ste príbuzným hollywoodskej herečky! Alebo poznáte niekoho, kto spĺňa tieto podmienky?“ pátrali pred rokmi slovenské médiá po príbuzných slávnej herečky, ktorý si za veľkou mlákou zmenili priezvisko Vojtka na Voight.
Babka Anička
Zdá sa, že hviezd s koreňmi v našej malej krajine je viac, než by sme čakali. A seriálový herec David Boreanaz je ďalší v poradí – hoci vyrastal v Amerike, jeho korene siahajú až na Záhorie