Odkedy jej prišiel do života, naučila sa tri veci. Synček Veroniky Ostrihoňovej a Sajfu oslávil narodeniny
To najkrajšie v živote nenaplánuješ, konštatuje sympatická blondínka.
„To najkrajšie v živote niekedy nenaplánuješ,“ píše k príspevku na svojom Instagrame Veronika Cifrová Ostrihoňová. Bývalá novinárka a europoslankyňa má s moderátorom Sajfom dve krásne deti – staršiu Sárku a mladšieho Šimona Kolomana, ktorý v týchto dňoch oslávil tri roky. Rozcítení rodičia chlapcov míľnik nenechali len tak a chlapcovi a obaja mu na sociálnych sieťach venovali krásne vyznania.
Trojročný frajer
„Dnes má tento frajer tri roky! Trojročný šampión,“ poznamenal k fotografii vo svojom príbehu Sajfa, ktorý má od synovho príchodu dvojnásobný dôvod na to byť dobrým a pozorným otcom – a patrične to dokazuje.
Veronika však za oddaným oteckom ani trochu nezaostáva a aj keď ju pred časom, keď nastúpila do europarlamentu, od detí na chvíľku delila veľká diaľka, dnes už je opäť obom svojim pokladom nablízku a ich prítomnosť si naplno užíva. O Šimonovi zároveň otvorene hovorí, že je to podľa nej dieťa, ktoré z nej urobilo nielen dvojnásobnú mamu, ale aj dvojmiliónkrát šťastnejšieho človeka.
Tri veci
V aktuálnom príspevku, venovanom jej malému pokladu, je však ešte o niečo obšírnejšia a otvorene vymenúva, čo všetko ju jej chlapček od svojho príchodu naučil. „Pred tromi rokmi sa narodil mladý muž, ktorý mi ukázal množstvo vecí,“ píše mamina rozkošného blondiačika a pridáva aj krátky výpočet tých najhlavnejších. Na vtipnom a veľmi láskyplnom zozname by sa zrejme zasmiala každá mama.