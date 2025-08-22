Malý zlozvyk môže vodičov stáť aj mesačnú výplatu. Na Slovensku sa nové pravidlá dotknú i cestných pirátov
Výška pokút by mala zostať rovnaká, mení sa rýchlosť, od ktorej by sa mali ukladať.
V Taliansku pritvrdili a vodičov, ktorí z okolitých ciest robia odpadkové koše, už tolerovať nebudú. U nás sa zasa čoskoro stanú realitou vyššie pokuty za prekročenie povolenej rýchlosti. Pripravované zmeny majú zvýšiť bezpečnosť na cestách a prinútiť vodičov k väčšej zodpovednosti.
Pokuta vo výške výplaty
Podľa informácií portálu Topspeed.sk Taliansko od augusta 2025 sprísňuje niektoré pravidlá. Nedisciplinovaní vodiči, ktorí z auta vyhadzujú odpadky akéhokoľvek druhu, sú trestaní pokutami, z ktorých by sa nejednému Slovákovi zatočí hlava. Vyhadzovanie ohorkov za jazdy tam totiž stojí viac než prekročenie povolenej rýchlosti, konkrétne 1188 eur.
Ani s iným odpadom sa neoplatí riskovať. Za vyhodenie plastovej fľaše, papierového pohára od kávy alebo akejkoľvek plechovky z okna hrozí pokuta od 1500 do 18-tisíc eur a to stále nie je všetko. Ak sa to stane v chránených prírodných oblastiach, hrozí dokonca trest odňatia slobody či odobratie vodičského preukazu.
Zmeny na Slovensku
Doteraz musela polícia páchateľov prichytiť priamo pri čine, no nový zákon im umožňuje ukladať pokuty aj na základe videozáznamov. Tento postup je oveľa efektívnejší a pre neohľaduplných vodičov slúži zároveň aj ako lepšia výstraha.
Na Slovensku je situácia o niečo miernejšia. Výška pokuty za vyhadzovanie odpadkov von oknom sa spravidla pohybuje od 20 do 40 eur. Spozornieť by však mali cestní piráti, ktorí neradi rešpektujú povolenú rýchlosť, pretože sa pripravuje sprísnenie sankcií za jej prekročenie.