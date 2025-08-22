Hygienická pasca, od ktorej dajte ruky preč. Epidemiológ prezradil, čo je tá najnechutnejšia vec v hoteli
Tomuto sa v hotelovej izbe oblúkom vyhnite.
Dovolenka je pre mnohých synonymom oddychu, objavovania nových miest a malých radostí, ako je napríklad vychladený drink v hotelovej izbe. No práve pri tejto bežnej maličkosti sa skrýva pasca, na ktorú upozorňuje epidemiológ Brian Labus. Hoci vyzerá na prvý pohľad nevinne, odborník ju v skutočnosti považuje za tú najnechutnejšiu vec v hoteloch.
Kúpeľňa nie je najväčším problémom
Ako informuje Travel & Leisure, hotelová izba nemusí byť vždy taká čistá, ako sa na prvý pohľad zdá. K najväčším hygienickým rizikám však podľa Labusa nepatrí posteľ ani kúpeľňa, ale vedro na ľad.
Labus spomína na prípad, keď práve tieto vedrá zapríčinili epidémiu norovírusu. Ľudia, ktorým prišlo v hoteli nevoľno, totiž siahli po prvej dostupnej veci, aby do nej vyvrátili obsah žalúdka – a neraz to bolo práve vedro na ľad. Zatiaľ čo kúpeľne boli pred príchodom ďalších hostí dôkladne vydezinfikované, vedrá sa len opláchli. „A ďalší hosť dostal s ľadom, ktorý si dal do nápojov, aj nechcené prekvapenie,“ upozornil odborník.