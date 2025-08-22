Čierny mesiac cez víkend pohltí oblohu nad Slovenskom. Dávne znamenie apokalypsy nadchne jednu skupinu ľudí
Niektorí ho spájajú s koncom sveta, pre iných predstavuje jedinečnú šancu.
Videli ste niekedy na oblohe čierny Mesiac? Nech už žijete kdekoľvek, odpoveď na túto otázku musí byť jednoznačné nie. Vzácna astronomická udalosť, ktorá nastáva len párkrát za desaťročie a najbližšie sa tak stane v sobotu 23. augusta, sa totiž pozorovať nedá. Čierny Mesiac je neviditeľný a navyše ho viacerí spájajú s apokalypsou.
Šanca pre amatérskych astronómov
Táto nezvyčajná lunárna udalosť je podľa informácií BBC v podstate vzácny druh novu. Mesiac sa vtedy nachádza medzi Slnkom a Zemou, takže celá jeho strana otočená k Zemi je ponorená v tme a nie je možné pozorovať ho voľným okom. Ak ste sa teda chystali užiť si výnimočné nebeské divadlo, svoje plány budete musieť odložiť.
Najbližšiu sobotu totiž na oblohe žiadnu mesačnú šou neuvidíte, no dá sa to využiť aj inak. Čierny mesiac, ktorý sa objavuje každých 33 mesiacov, je síce neviditeľný, ale podľa iMeteo.sk vytvára aspoň ideálne podmienky na pozorovanie hviezd a ďalších objektov, pretože jeho jas nebráni výhľadu.