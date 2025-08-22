Zázrak po 14 rokoch, ozýva sa z nemocnice. Mamička Viktória si domov odnáša trojnásobné šťastie - Dobré noviny
Dobré noviny
Zázrak po 14 rokoch, ozýva sa z nemocnice. Mamička Viktória si domov odnáša trojnásobné šťastie
Zázrak po 14 rokoch, ozýva sa z nemocnice. Mamička Viktória si domov odnáša trojnásobné šťastie

— Foto: UNLP

Mamička Viktória má trojnásobný dôvod na radosť.

Víkend v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura na Rastislavovej ulici v Košiciach priniesol neopísateľnú radosť. Mladá prvorodička Viktória priviedla na svet hneď tri bábätká – krásne trojičky. Takúto udalosť zažili lekári i sestričky v tejto nemocnici naposledy pred neuveriteľnými 14 rokmi.

Bez komplikácií

Ako prvá sa na tento svet pozrela Eliška (1940 g, 42 cm), nasledoval ju Eliáš (1830 g, 42 cm) a najmladší Dávid (1690 g, 40 cm). „Dievčatko malo vlastnú placentu, chlapci sa delili o jednu, čo naznačuje, že ide o identických bratov,“ priblížila nemocnica na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/unlp.sk/videos/24311731185183386/

Len 21-ročnej Viktórii sa s pomocou lekárov podarilo dotiahnuť tehotenstvo až do 34. týždňa, čo je pri trojčatách veľký úspech. „Veľmi sa teším, že máme trojičky. V rodine sa síce dvojičky vyskytli, no trojičky až teraz,“ povedala šťastná mamička krátko po pôrode.

Na svet prišli cisárskym rezom a hoci mali nižšiu pôrodnú hmotnosť, ich zdravotný stav je stabilný a nemuseli podstúpiť žiadne akútne zásahy. „Dnes už dýchajú samostatne a učia sa prijímať potravu," vysvetľuje nemocnica.

Rodina sa už nevie dočkať

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

