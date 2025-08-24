Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi
Brali sa, hoci boli naivní a blbí.
„Keď lietate privysoko, vesmír vám na vyváženie zákonite ukáže aj opačný pól,“ hovorila Slávka Halčáková, ktorá počas najväčšej slávy zažívala desivé sny, pochybnosti aj vnútorné boje. Hoci bola krásna, talentovaná a na očiach celého Slovenska, vo svojom vnútri sa necítila ako hviezda. Dnes sa však na svoju cestu dokáže pozrieť s nadhľadom – od manželstva s Danom Heribanom, cez veštbu, ktorú mu po rozvode povedala, až po pokoj a lásku, ktoré našla pri mužovi, ktorý bol kedysi jej fanúšikom. To, čo robí dnes Slávka, mnohých prekvapí.
Záchody nemali steny
Bola vraj príliš mladá, príliš pyšná a zahľadená do predstáv o tom, aká by mala byť „ozajstná herečka“, až samu seba vždy spochybnila. „Denne som pracovala s tým, že dokedy to ešte vydržím robiť,“ priznala v talkšou SoaRea Slávka Halčáková, ktorá sa ani v časoch tej najväčšej slávy necítila ako hviezda. Práve naopak, úspech jej do života priniesol neľahké situácie.
„Keď som začala natáčať hitparádu Deka, alebo viac točiť, tak som mávala také sny, že nie som sama na vécku. Že vécka nemajú steny a že sa nemôžem ani vykakať, vycikať, ani si prdnúť. V noci som sa zobúdzala, že ježišmária, vidno mi pod nočnú košeľu. Mala som úplne takéto desivé sny, že som stále na očiach,“ preradila v relácii Zvedavá Zuza so Zuzanou Vačkovou. „Ono je to veľmi príjemné byť na očiach, videná, počutá a oslavovaná, byť na titulkách časopisov. Ale toto, tento strach, mám vlastne dodnes,“ vysvetlila Slávka, ktorá ako herečka po celý čas vedela, že toto nebude práca na celý život.
Naivní a blbí
„Mala som v sebe vnútornú sabotérku, ktorá do všetkého „džubala“ a kritizovala ma,“ prezradila s tým, že herectvu vraj dala všetko, čo mohla a od herectva zároveň dostala to, čo len mohla dostať. Práve vďaka tejto profesii stretla aj svojho prvého manžela Dana Heribana.