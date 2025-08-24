Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú
Herečka vie, že robí pre ne to najlepšie, aj keď sa im to niekedy nepáči.
Snaží sa žiť v súlade so sebou a v harmónii s prírodou a svoje deti odmalička vedie rovnako. Zuzana Kanócz dobre vie, čo je pre jej tri ratolesti – syna Lucasa a dcérky Izabelu a Leylu – najlepšie. Len nedávno sa pochválila zábermi, ako sa jej nezbedná trojica pred spaním venuje netradičnej činnosti, a teraz v rozhovore pre TV JOJ prezradila ďalšiu zásadu, ktorú doma kedysi zaviedla. Tá sa zasa týka dobrej výživy.
Herečku by v mnohých veciach za jej prístup pochválil nejeden psychológ i praktický lekár. Dlhoročná partnerka herca Juraja Loja sa totiž svojim deťom usiluje vytvárať prostredie, v ktorom sa môžu optimálne vyvíjať a buduje u nich návyky, za ktoré sa jej pravdepodobne neskôr poďakujú.
Sudoku namiesto televízora
Aj keď hrá v mnohých seriáloch, po večeroch s deťmi pri televízore rozhodne nevysedáva. Nie je to tak dávno, čo zverejnila na sociálnej sieti roztomilý záber svojich troch pokladov, ako si lúštia pred spaním v posteli krížovky a sudoku.
Zuzana Kanócz dobre vie, že človek si pred obrazovkou kvalitne neoddýchne a už vôbec sa neprepojí so sebou samým. Sama preto trávi voľný čas omnoho radšej v prírode, pričom sa nevyhýba ani alternatívnej starostlivosti. Len nedávno napríklad absolvovala pobyt v tme a pravidelne sa chodí zrelaxovať i na brazílsku kryštálovú terapiu.
Čo u nás doma nenájdete?
A v tom, čo konzumuje, má Zuzana jasno tiež. Toto by ste preto u nej v kuchyni hľadali len márne.