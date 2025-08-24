Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.

Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti

Zuzka Tlučková si zaspomínala na Ivana Krajíčka.

Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skrúcaným spomína s úsmevom

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Oprah Winfrey / Ilustračné foto.

Plnené vajíčka, po ktorých sa u vás doma len zapráši. Oprah Winfrey ich pripravuje svojmu manželovi

Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.

Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Dalibor Janda s manželkou a so synom.

Smrť syna mu niektorí z brandže priali. Dalibor Janda prežil najväčší trest len vďaka láske

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Zuzka Tlučková si zaspomínala na Ivana Krajíčka.

Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skrúcaným spomína s úsmevom

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

SLEDUJE NÁS 207 478 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

— Foto: Instagram @zuzkakanocz_zuz_ana

Herečka vie, že robí pre ne to najlepšie, aj keď sa im to niekedy nepáči.

Snaží sa žiť v súlade so sebou a v harmónii s prírodou a svoje deti odmalička vedie rovnako. Zuzana Kanócz dobre vie, čo je pre jej tri ratolesti – syna Lucasa a dcérky Izabelu a Leylu – najlepšie. Len nedávno sa pochválila zábermi, ako sa jej nezbedná trojica pred spaním venuje netradičnej činnosti, a teraz v rozhovore pre TV JOJ prezradila ďalšiu zásadu, ktorú doma kedysi zaviedla. Tá sa zasa týka dobrej výživy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzka Kanocz (@zuzkakanocz_zuz_ana)

Herečku by v mnohých veciach za jej prístup pochválil nejeden psychológ i praktický lekár. Dlhoročná partnerka herca Juraja Loja sa totiž svojim deťom usiluje vytvárať prostredie, v ktorom sa môžu optimálne vyvíjať a buduje u nich návyky, za ktoré sa jej pravdepodobne neskôr poďakujú.

Zuzana Kanócz sa pochválila svojimi deťmi.
Prečítajte si tiež: Spálňová pohoda s jej láskami. Zuzana Kanócz ukázala, že deti nemusia tráviť večer iba pred televízorom

Sudoku namiesto televízora

Aj keď hrá v mnohých seriáloch, po večeroch s deťmi pri televízore rozhodne nevysedáva. Nie je to tak dávno, čo zverejnila na sociálnej sieti roztomilý záber svojich troch pokladov, ako si lúštia pred spaním v posteli krížovky a sudoku.

Foto: Instagram @zuzkakanocz_zuz_ana

Zuzana Kanócz dobre vie, že človek si pred obrazovkou kvalitne neoddýchne a už vôbec sa neprepojí so sebou samým. Sama preto trávi voľný čas omnoho radšej v prírode, pričom sa nevyhýba ani alternatívnej starostlivosti. Len nedávno napríklad absolvovala pobyt v tme a pravidelne sa chodí zrelaxovať i na brazílsku kryštálovú terapiu.

Čo u nás doma nenájdete?

A v tom, čo konzumuje, má Zuzana jasno tiež. Toto by ste preto u nej v kuchyni hľadali len márne.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.