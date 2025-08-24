Natierala, upratovala a strážila loď pred pirátmi. Prvá slovenská námorná kapitánka Ivana rúca stereotypy
V mužskom svete si vybojovala rešpekt.
Keď väčšina jej rovesníkov ešte len skúšala rôzne cesty, ona už smerovala k oceánu. Ivana Kulkarni dnes patrí medzi 100 najvplyvnejších žien svetovej lodnej dopravy, riadi luxusné expedičné lode, na ktorých kajuta stojí takmer 100-tisíc eur. Na palube však nie je priestor na priemer. „Musíš byť najlepšia,“ hovorí v rozhovore pre Startitup.
Trnavu vymenila za oceán
Už ako dieťa túžila objavovať svet. Zatiaľ čo spolužiačky hovorili o rodine či stabilnom živote, ona čítala knihy o cestovateľoch a fascinovala ju predstava nekonečných morí. „Slovensko je krásne, ale nikdy som nemala pocit, že je to hranica mojich možností,“ spomína Ivana.
Z Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave ju cesta zaviala do poľskej Gdyne, kde vstúpila do úplne neznámeho námorného sveta. Nevedela si predstaviť, čo ju čaká, no postupne sa stala Master Mariner – držiteľkou najvyššej námornej kvalifikácie. Jej život dnes plynie medzi Antarktídou, Rotterdamom či Mumbajom.
Spočiatku ju podceňovali
„Nikdy som sa pri veľkých životných rozhodnutiach nespoliehala na názory okolia,“ vysvetľuje. Dva roky o svojom rozhodnutí mlčala pred známymi, aby sa vyhla kritike. Vedela, že bude jednou z mála žien – ak nie prvou Slovenkou – ktorá sa môže postaviť na čelo námornej lode.
Začínala ako kadetka. Natierala, upratovala, strážila, aby sa k lodi nepriblížili piráti. Práve toto obdobie považuje za zásadné. Naučila sa totiž chápať každú prácu na palube a získala rešpekt kolegov, ktorí ju spočiatku podceňovali. „Skutočné vodcovstvo začína dôsledným poznaním práce, ktorú raz človek bude viesť,“ hovorí.
Na palube bola roky jedinou ženou medzi mužmi z rôznych krajín. Ustála šikanu, nedôveru i diskrimináciu. Dnes vedie celé tímy a tvrdí, že práve loď je niekedy najrovnoprávnejším miestom na svete – nie preto, že by to bola fráza, ale preto, že fungovať musí len na princípoch rešpektu.