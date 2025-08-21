Dcérku nazval podľa nádeje, ktorá zomiera posledná. Maroš Kramár sa vytešuje z rodinného bľabotania
Známy herec sa stal vlani štvornásobným otcom.
Keď vlani v apríli priviedla na svet partnerka Maroša Kramára Ina zdravú dcérku, nemohol byť šťastnejší. Zo známeho herca sa totiž stal štvornásobný otec a k jeho trom ratolestiam z manželstva s Natašou Nikitinovou pribudol ďalší potomok. Okrem toho z umelca spravil aj jeho syn Timur novopečeného dedka. V rozhovore pre Plus Jeden Deň Maroš Kramár prezradil, ako sa vytešuje z vnučky aj dcérky.
Nádej umiera posledná
Je to už vyše roka, čo sa z herca Maroša Kramára stal štvornásobný otec. „Sme šťastní. Je to zázrak prírody. Opäť sa stal. V mojom živote už štvrtý raz...,“ priznal vlani pre Nový Čas známy herec po tom, ako jeho partnerka Ina priviedla na svet zdravé dievčatko.
Dcérku spoločne pomenovali netradičným menom Rija. „Znamená to nádej. Pretože nádej umiera posledná,“ uviedol ďalej umelec, ktorý to má posledný rok doma veselé.
Syn Timur totiž spravil z Maroša Kramára aj dedka, keď sa spolu s manželkou Kristínou stali rodičmi dcérky Noelani.