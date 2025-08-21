Nové Milujem Slovensko bude bez Adely a Dana. Obľúbených kapitánov nahradia iné známe mená - Dobré noviny
Dobré noviny
Nové Milujem Slovensko bude bez Adely a Dana. Obľúbených kapitánov nahradia iné známe mená
Dalibor Janda s manželkou a so synom.

Smrť syna mu niektorí z brandže priali. Dalibor Janda prežil najväčší trest len vďaka láske

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Nové Milujem Slovensko bude bez Adely a Dana. Obľúbených kapitánov nahradia iné známe mená

Promo fotografie Milujem Slovensko.
Foto: STVR

Istý je zatiaľ moderátor šou.

Keď verejnoprávna televízia STVR prednedávnom oznámila, že z vysielania vyraďuje obľúbenú šou Milujem Slovensko, začal sa boj o vysielacie práva. Reláciu sa nakoniec podarilo získať televízii JOJ, ktorá po mesiacoch dohadov prezradila, kto bude tvárou populárnej šou, pri ktorej trávili piatkové večery tí najvernejší diváci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Milujem Slovensko (@milujemslovensko_official)

Moderátor je známy

„Televízia JOJ je dlhodobo synonymom kvalitnej zábavy a som veľmi rád, že do našej programovej ponuky pribudne obľúbené Milujem Slovensko. Vedomostno-zábavná šou, ktorá spája humor, súťaživosť, ale aj národnú hrdosť, je presne typ programu, ktorý naši diváci vyhľadávajú,“ prezradil vo vyhlásení generálny riaditeľ televízie Marcel Grega, ktorý prezradil, že moderátorom šou ostane Martin Nikodým, ktorý ju uvádzal dlhé roky na verejnoprávnej televízii.

Martin Nikodým s partnerkou Maťkou.
Prečítajte si tiež: Poznal ženy, ktoré robia peklo zo života. Martin Nikodým našiel šťastie pri Maťke s mandľovými očami

„S Martinom Nikodýmom v úlohe moderátora máme istotu, že šou bude nielen zábavná, ale aj dynamická a autentická,“ dodal Grega. Práve Martin Nikodým zostáva jediným istým menom v projekte a diváci musia počítať s tým, že pôvodná zostava sa značne zmení. Dano Dangl, dlhoročný kapitán jedného z tímov, v rozhovore pre Plusku priznal, že do relácie sa už zrejme nevráti a rovnaké slová uviedla aj druhá kapitánka Adela Vinczeová. „Milujem Slovensko sa mi silno spája so zostavou a Danom. Bez neho si svoju účasť asi neviem predstaviť, tak nejdem ani ja,“ vysvetlila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Milujem Slovensko (@milujemslovensko_official)

Známi kandidáti

Najväčšie prekvapenie si však TV JOJ zatiaľ necháva pre seba a mená kapitánov, ktorí povedú súťažné tímy, zatiaľ prezradiť nechce. Denníku Plus JEDEN DEŇ sa však podarilo zistiť, ktoré známe osobnosti sa uchádzajú o lukratívne posty.

