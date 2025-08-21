Nové Milujem Slovensko bude bez Adely a Dana. Obľúbených kapitánov nahradia iné známe mená
Istý je zatiaľ moderátor šou.
Keď verejnoprávna televízia STVR prednedávnom oznámila, že z vysielania vyraďuje obľúbenú šou Milujem Slovensko, začal sa boj o vysielacie práva. Reláciu sa nakoniec podarilo získať televízii JOJ, ktorá po mesiacoch dohadov prezradila, kto bude tvárou populárnej šou, pri ktorej trávili piatkové večery tí najvernejší diváci.
Moderátor je známy
„Televízia JOJ je dlhodobo synonymom kvalitnej zábavy a som veľmi rád, že do našej programovej ponuky pribudne obľúbené Milujem Slovensko. Vedomostno-zábavná šou, ktorá spája humor, súťaživosť, ale aj národnú hrdosť, je presne typ programu, ktorý naši diváci vyhľadávajú,“ prezradil vo vyhlásení generálny riaditeľ televízie Marcel Grega, ktorý prezradil, že moderátorom šou ostane Martin Nikodým, ktorý ju uvádzal dlhé roky na verejnoprávnej televízii.
„S Martinom Nikodýmom v úlohe moderátora máme istotu, že šou bude nielen zábavná, ale aj dynamická a autentická,“ dodal Grega. Práve Martin Nikodým zostáva jediným istým menom v projekte a diváci musia počítať s tým, že pôvodná zostava sa značne zmení. Dano Dangl, dlhoročný kapitán jedného z tímov, v rozhovore pre Plusku priznal, že do relácie sa už zrejme nevráti a rovnaké slová uviedla aj druhá kapitánka Adela Vinczeová. „Milujem Slovensko sa mi silno spája so zostavou a Danom. Bez neho si svoju účasť asi neviem predstaviť, tak nejdem ani ja,“ vysvetlila.
Známi kandidáti
Najväčšie prekvapenie si však TV JOJ zatiaľ necháva pre seba a mená kapitánov, ktorí povedú súťažné tímy, zatiaľ prezradiť nechce. Denníku Plus JEDEN DEŇ sa však podarilo zistiť, ktoré známe osobnosti sa uchádzajú o lukratívne posty.