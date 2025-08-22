Zriedkavý syndróm mu berie schopnosti. Samko môže byť prvý Slovák, ktorý absolvuje revolučnú liečbu
Samko je pripravený na veľký krok. Revolučná liečba mu môže zmeniť život od základov.
Keď sa Samko na tento svet vypýtal predčasne, jeho rodičia si prešli najťažšími chvíľami života. „Naše prvé mesiace s ním boli mimoriadne náročné – dlhá hospitalizácia, kŕmenie sondou, úplné odkázanie na pomoc,“ povedali rodičia pre portál Donio. Neskôr prišla diagnóza, zriedkavý Smith-Lemli-Opitzov syndróm (SLOS), ktorý mu postupne vzal schopnosti, ktoré sú pre väčšinu detí samozrejmé – pohyb, rovnováhu, koordináciu či reč. Dnes má šancu získať kontrolu nad vlastným telom.
Prvý zo Slovenska?
Samko sa napriek krutej diagnóze nikdy nevzdal. Absolvoval niekoľko operácií, intenzívne terapie a dokonca aj zahraničné liečenia. Postupne sa naučil sedieť, jesť tuhú stravu, vysloviť prvé slová a urobiť kroky s pomocou. Každý jeho malý pokrok je pre rodinu obrovskou radosťou.
Teraz prichádza zásadný zlom. Samko má možnosť podstúpiť revolučnú liečbu s názvom Cytotron – technológiu, ktorá pomocou elektromagnetických polí stimuluje bunky a podporuje regeneráciu nervovej sústavy. Ak všetko pôjde dobre, Samko sa stane prvým dieťaťom zo Slovenska, ktoré túto terapiu absolvuje.
Potrebujú tisíce
„Robíme maximum pre to, aby sme čo najviac z nákladov pokryli sami. Vašu pomoc prosíme len na samotnú liečbu, ktorá môže Samkovi zmeniť život,“ vysvetlili rodičia pre Donio.