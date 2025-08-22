Vysmievali sa jej, že je čudáčka so zalepeným okom. Dievčina, s ktorou sa život nemaznal, stále verí v dobro
Keď na brigáde počula, ako si privyrábajú ostatné dievčatá, ihneď sa chopila šance.
Keď bola malá, často sa kvôli otcovej práci sťahovala. Počas detstva žila v 14 rôznych mestách a väčšinu času trávila ponorená do kníh a vedeckých učebníc. V škole musela nosiť náplasť na oku, pretože škúlila a spolužiaci ju za to šikanovali, no ona sa tým nenechala odradiť.
Dievčina z fotografie študovala psychológiu a kriminológiu s nádejou, že sa neskôr pridá k FBI, no jej život zrazu nabral úplne iné smerovanie. Dnes hrdo zastáva práva slabších a svoju slávu od začiatku využíva na šírenie dobra.