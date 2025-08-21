Ublížil som ľuďom, ktorých som miloval. Charlie Sheen prvýkrát odhalí dno, z ktorého ho dostala až dcéra - Dobré noviny
Ublížil som ľuďom, ktorých som miloval. Charlie Sheen prvýkrát odhalí dno, z ktorého ho dostala až dcéra
Ublížil som ľuďom, ktorých som miloval. Charlie Sheen prvýkrát odhalí dno, z ktorého ho dostala až dcéra

Charlie Sheen.
Charlie Sheen. — Foto: Netflix - aka Charlie Sheen; Instagram - @charliesheen

Herec viac nemohol klamať samého seba.

Všetko je dovolené. Tak znel sľub, ktorý dal Charlie Sheen režisérovi nového dokumentárneho filmu na Netflixe o jeho živote, v ktorom fanúšikom prvýkrát odhalí skutočný príbeh hollywoodskeho búrliváka. „Som pripravený priznať sa,“ hovorí kedysi najlepšie platený herec, ktorého závislosť od drog a alkoholu stála takmer všetko.

Na svitaní pil len on

Dvojdielny dokument Alias Charlie Sheen, ktorý dorazí na Netflix 10. septembra, sleduje jeho cestu od detstva v Malibu cez strmý vzostup k hollywoodskej sláve až po dramatický pád na samé dno – a to všetko pod drobnohľadom médií. „Dokument obsahuje odhaľujúce rozhovory s tými, ktorí Sheena poznajú najlepšie, od rodiny a priateľov po hollywoodskych insiderov, vrátane jeho bývalého dealera s drogami,“ prezradili tvorcovia o Sheenovi, ktorý pred kamerami priznal, že si sám zničil život.

Zábery zo seriálu Dva a pol chlapa.
Prečítajte si tiež: Mal povesť lúzra a obával sa o život. Alan zo seriálu Dva a pol chlapa uspel, až keď si správne vybral

„Zapálil som zápalnú šnúru a viete, môj život sa stal všetkým tým, čím nemal byť,“ povedal herec, ktorý začal mať vážne problémy už koncom 80. rokov, keď po nakrúcaní filmu Wall Street ako 20-ročný neustále pil. „Natáčali sme v New Yorku, kde som každý večer chodil do barov a ostával tam až do tretej či štvrtej ráno. Potom som sa snažil dostaviť na rannú šesťhodinovú skúšku pred Michaelom Douglasom a zvládnuť aspoň polovicu scén,“ priznával už v minulosti Sheen, ktorý si na svitaní uvedomoval, že jediný, kto ešte oslavuje, je len on.

Zničil samého seba

„Pil som alkohol, bral kokaín, jedol pilulky a presviedčal sám seba, že nie som závislý, pretože som nemal ihlu v ruke. To je naozaj miešanie fantázie a reality,“ popisoval život s drogami, ktoré mu vraj pomáhali budovať múr medzi jeho „celebritným ja“ a tým skutočným. „Otázky, pred ktorými som utekal, boli: ‚Je tento úspech len náhoda? Podvádzal som všetkých doteraz? Odhalia ma?‘ Bolo ľahké opiť sa a zničiť sa. Ale tým som pochoval svoju sebaúctu, svoju sebadôveru, svoju tvorivú energiu a skoro sám seba,“ priznával herec, ktorý sa v roku 1998 takmer predávkoval kokaínom. „Ublížil som ľuďom, ktorých som miloval,“ priznal teraz v dokumentárnom filme. Zo všetkých hollywoodskych zlých chlapcov v histórii by Charlie Sheen mohol byť vraj najhorším zo všetkých, keby ho pred ôsmimi rokmi nezachránila dcéra.

