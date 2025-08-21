Bol dlho mŕtvy a keď sa prebudil, veľa sa zmenilo. Realista Dano Junas našiel pokoj po boku Janky - Dobré noviny
Bol dlho mŕtvy a keď sa prebudil, veľa sa zmenilo. Realista Dano Junas našiel pokoj po boku Janky
Bol dlho mŕtvy a keď sa prebudil, veľa sa zmenilo. Realista Dano Junas našiel pokoj po boku Janky

— Foto: reprofoto relácia Triangel, YouTube Sandra Smilles / archív TV JOJ, seriál Dedičstvo

Jeho popularita bola obrovská a jeho meno sa stalo synonymom hudobnej zábavy. Potom však prišla nehoda, ktorá všetko zmenila.

Život mu už v mladosti rozdal všetky karty – slávu, úspech, popularitu. Moderoval kultovú reláciu Triangel, koncertoval, hral v divadle a jeho tvár poznal celý národ. No stačila sekunda nepozornosti na križovatke a všetko sa zmenilo. Daniel Junas sa po hrozivej nehode ocitol na pokraji smrti.

S dolámaným telom a krvácaním do mozgu bol dva týždne v kóme. Hoci sa zdalo, že je všetko stratené, po rokoch sa opäť postavil pred kameru. A čo je pre neho ešte dôležitejšie – po búrkach vo vzťahoch našiel aj lásku, ktorá mu priniesla pokoj.

Hviezda relácie Triangel

V 80. a 90. rokoch patril medzi najznámejšie tváre obrazoviek. Moderoval hudobnú reláciu Triangel, ktorá sa stala kultovým programom, neskôr aj Štúdio Kontakt či Rytmick. Venoval sa spevu, hudobnej tvorbe aj herectvu.

Ako pripomínajú Novinky.sk, Dano Junas bol v tom čase jednou z najväčších hviezd slovenského šoubiznisu.

Sekunda, ktorá ho takmer stála všetko

Jeho život sa však dramaticky zmenil v roku 1997. Bol štvrtok 22. mája, krátko pred jedenástou hodinou, keď nezastavil na stopke a na križovatke pri Sládkovičove sa zrazil s kamiónom. Náraz bol taký silný, že obe vozidlá zbúrali rodinný dom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniel Junas (@dano_junas)

„Nepamätám si absolútne nič, viem len, že som sa nikam nenáhlil. Z počutia viem, že ma na križovatke nabral kamión a tlačil pred sebou...“ spomínal pre Nový Čas ešte v roku 2013 na nehodu, po ktorej ho čakali ťažké chvíle.

