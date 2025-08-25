Nemanželského syna tajil, lebo mal strach. Keď Boris Filan spoznal Ingrid, jeden sľub zostal nesplnený
Marek po ňom zdedil jeho najväčší talent.
„Ja som sa potešil. Nájsť brata je vždy príjemné,“ spomínal Oliver, syn Borisa Filana, na momenty, keď sa ako tínedžer dozvedel, že má nevlastného brata. Známy textár a spisovateľ o synovi, ktorého má ešte z predchádzajúceho vzťahu so speváčkou Danou Vlkovou, dlho mlčal z jediného dôvodu.
Pôvodne mal členke známeho dua Kamélia sľubovať manželstvo a keď napokon v Bratislave zahorel citmi k herečke Ingrid, Dane to zlomilo srdce. Na oboch synov však môže byť Filan právom pyšný. Kým Oliver sa vydal v otcových šľapajach, Marek vyštudoval matematiku. Obaja majú navyše spolu aj veľmi dobrý vzťah a Marek zo svojho otca urobil už aj dedka.
Majster slova
Rodák z Bratislavy sa do umeleckých análov zapísal predovšetkým ako fenomenálny textár a spisovateľ, jeho autorské rozpätie však zasahuje do viacerých oblastí písaného slova. Je napríklad autorom textov k skladbám najmä skupín Prúdy a Elán, z ktorých sa mnohé stali hitmi.
Jeho tvár či hlas však počuť aj z médií, keďže moderoval a v mnohých prípadoch stále moderuje relácie v televízii či rádiu. Okrem toho všetkého sa Boris Filan stíha venovať aj písaniu prózy a cestopisných kníh.
Fajčil a búšil do písacieho stroja
Jeho život je tak po mnohých stránkach viac než pestrý a bohatý aj na rôzne zážitky z ciest. „Otec robil v ‚telke‘ pätnásť rokov, ale krátko po tom, čo som sa narodil, odišiel na voľnú nohu. Malo to výhodu, že začal produkovať vlastné programy, v podstate podnikať a ja som vyrastal v kreatívnom prostredí. Chodili k nám herci, speváci aj režiséri,“ spomínal spisovateľov syn Oliver na detstvo pre Plus 7 dní a dodal, že byť na voľnej nohe znamenalo najmä to, že otec bol väčšinu dňa zatvorený v pracovni.
„Fajčil červené ‚marlborá‘, cucal k tomu cukríky nimm 2 a búšil do písacieho stroja. Tak to má dodnes, iba už nefajčí. Najväčšia časť tejto práce – otcovej a už aj mojej – je sedenie na zadku a ťukanie do klávesnice. Výsledok, kniha alebo program, ktorý sa podarí, je už len čerešničkou na torte,“ dodal Oliver, syn Borisa Filana a jeho manželky Ingrid.
Telefonistka
Verejnosť dlho netušila, že známy spisovateľ má v Prahe aj ďalšieho syna, ktorý sa narodil mimo manželského zväzku.