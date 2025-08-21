Hematológ Adrian: Týchto šesť vecí znižuje riziko vzniku rakoviny. Nečakajte, kým vám ten vlak ujde
Štvrtý bod niektorých prekvapí.
Keď mal otec Adriana Bloora 60 rokov, diagnostikovali mu rakovinu, s ktorou bojoval viac než desaťročie, až nakoniec chorobe podľahol. Jeho syn, skúsený hematológ, má dnes 54 rokov a hoci testy nenaznačujú, že by mu hrozil rovnaký scenár, s vedomím rodinnej anamnézy chce konať. O prevencii, ktorá má podľa neho rozhodujúcu úlohu, preto hovorí verejne.
„Je to jedna z najčastejších otázok, ktoré mi pacienti kladú – mám rakovinu, čo mám robiť? Mám užívať nejaké doplnky, zmeniť stravu? Nemyslím to cynicky, ale v takomto štádiu vám ten vlak už ušiel. S rakovinou je to oveľa ťažšie, kľúčová je prevencia,“ vysvetlil lekár v článku pre The Telegraph.
Tvrdí, že existujú veci, ktoré sú mimo našej kontroly a zmeniť ich nemôžeme, ako napríklad genetická výbava, rodinná anamnéza či environmentálne faktory. Sú však aj faktory, s ktorými sa niečo robiť dá. Adrian Bloor ich spísal do zoznamu a vysvetlil, ako sa dá aspoň sčasti podieľať na znížení rizika vzniku rakoviny.
6. Prestaňte fajčiť a obmedzte alkohol
Či sa nám to páči alebo nie, nefajčiť je jednoducho samozrejmosťou. Na tomto zlozvyku neexistuje jediné pozitívum a hoci to často odmietame vnímať, cigarety skutočne zabíjajú. Nezabúdajme však, že podobne nebezpečný môže byť aj nadmerný príjem alkoholu.
„Alkohol je spojený s viacerými druhmi rakoviny a podobne ako pri fajčení, existuje na to jasný dôvod. V tele sa premieňa na toxín, ktorý poškodzuje DNA a čím viac sú bunky vystavené poškodeniu, tým väčšie je riziko vzniku abnormalít, ktoré môžu viesť k rakovine,“ vysvetlil hematológ.