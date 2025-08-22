Dlho sa trápila, až skončila pod skalpelom. Hviezda Sľubu si po zážitkoch z detstva dáva veľký pozor - Dobré noviny
Dobré noviny
Dlho sa trápila, až skončila pod skalpelom. Hviezda Sľubu si po zážitkoch z detstva dáva veľký pozor
Dlho sa trápila, až skončila pod skalpelom. Hviezda Sľubu si po zážitkoch z detstva dáva veľký pozor

— Foto: Instagram @adkabrncal / Promo fotografie TV Markíza (seriál Sľub)

Zdravotné problémy ju trápili už od útleho veku.

Herečka Adriána Brnčalová, známa ako učiteľka Zuzana z dobového seriálu Sľub, pôsobí na obrazovkách vždy usmiato a je plná energie. Len málokto by však tušil, že v detstve veľa času trávila na vyšetreniach u doktorov a po vážnych komplikáciách dvakrát skončila aj na operačnom stole. Hoci je jej stav stabilizovaný, dodnes musí dodržiavať prísne pravidlá.

Detstvo poznačené lekármi

Už od útleho veku ju trápili opakujúce sa vysoké horúčky a zápaly. Lekári napokon odhalili vrodenú poruchu – obojstranný reflux obličiek. Ide o stav, pri ktorom sa moč vracia späť do oboch obličiek z močového mechúra a spôsobuje závažné komplikácie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Robili mi špeciálne testy a zistili, že obličky nefungujú tak, ako by mali,“ spomínala 24-ročná herečka pre mesačník Zdravie a dodala, že nasledovali dve operácie, ktoré jej zásadne zmenili život. „Našťastie sa môj zdravotný stav po zákrokoch stabilizoval. Dávam si však pozor – nemôžem veľa soliť a nesadám si na studené. Inak ma to, našťastie, neobmedzuje,“ dodala v rozhovore.

Medicína alebo herectvo?

Napriek zdravotným ťažkostiam bola v puberte typickým rebelom.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

