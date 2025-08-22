Dlho sa trápila, až skončila pod skalpelom. Hviezda Sľubu si po zážitkoch z detstva dáva veľký pozor
Zdravotné problémy ju trápili už od útleho veku.
Herečka Adriána Brnčalová, známa ako učiteľka Zuzana z dobového seriálu Sľub, pôsobí na obrazovkách vždy usmiato a je plná energie. Len málokto by však tušil, že v detstve veľa času trávila na vyšetreniach u doktorov a po vážnych komplikáciách dvakrát skončila aj na operačnom stole. Hoci je jej stav stabilizovaný, dodnes musí dodržiavať prísne pravidlá.
Detstvo poznačené lekármi
Už od útleho veku ju trápili opakujúce sa vysoké horúčky a zápaly. Lekári napokon odhalili vrodenú poruchu – obojstranný reflux obličiek. Ide o stav, pri ktorom sa moč vracia späť do oboch obličiek z močového mechúra a spôsobuje závažné komplikácie.
„Robili mi špeciálne testy a zistili, že obličky nefungujú tak, ako by mali,“ spomínala 24-ročná herečka pre mesačník Zdravie a dodala, že nasledovali dve operácie, ktoré jej zásadne zmenili život. „Našťastie sa môj zdravotný stav po zákrokoch stabilizoval. Dávam si však pozor – nemôžem veľa soliť a nesadám si na studené. Inak ma to, našťastie, neobmedzuje,“ dodala v rozhovore.
Medicína alebo herectvo?
Napriek zdravotným ťažkostiam bola v puberte typickým rebelom.