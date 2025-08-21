Mamke vždy hovoril, že sa o ňu postará. Okupanti pripravili Miška o život, lebo bol dobre vychovaný - Dobré noviny
Mamke vždy hovoril, že sa o ňu postará. Okupanti pripravili Miška o život, lebo bol dobre vychovaný
Mamke vždy hovoril, že sa o ňu postará. Okupanti pripravili Miška o život, lebo bol dobre vychovaný

— Foto: Wikimedia commons František Dostál; Reprofoto YouTube - Príbehy obetí komunizmu

Nešťastná matka sa snažila vypátrať, ako a prečo jej syn zahynul, no pravda si ju nakoniec našla sama, keď im po niekoľkých mesiacoch doma zazvonil zvonček.

„Všetkému ľudu Československa,“ ozvalo sa z rozhlasu, keď z 20. na 21. augusta 1968 armády piatich štátov Varšavskej zmluvy prekročili hranice Československa, aby uťali proreformný proces známy ako Pražská jar. Keď okupanti prechádzali Hlavnou ulicou v Košiciach, jednou z prvých obetí sa stal vtedy len 16-ročný Michal Hamrák. Dovtedy už aj tak životom ťažko skúšaný tínedžer Miško prišiel o život, pretože bol dobre vychovaný.

Od strachu sa plazili

„Pamätám si to, akoby to bolo dnes. Miško chodil do učilišťa Východoslovenských železiarní. Ja som bola na Terase u svojej tety. Moja mama, ktorá vtedy pracovala v Poľnohospodárskom projektovom ústave, mi tam zavolala, aby som hneď prišla k nej do práce. Šla som električkou. Zháňala aj brata Miška v škole, ale tam jej povedali, že všetkých učňov poslali domov. Z roboty sme spolu šli na Lomenú ulicu, kde sme bývali. Mama obvolala všetkých Miškových kamarátov, našich susedov a známych. Nik ho však nevidel. Potom sa už nedalo nikam dovolať. Vybrali sme sa ho teda hľadať,“ spomínala pre Pravdu Miškova sestra Katarína, ktorá mala v tom čase 10 rokov. S mamou sa až neskôr dozvedeli, že 21. augusta na Hlavnej ulici strieľali Rusi.

Michal Dočolomanský / Zuzana Kocúriková
Prečítajte si tiež: Keď na nich mierili samopalmi, Dočolomanský ju držal za ruku. Zuzana Kocúriková na ten deň nikdy nezabudla

Mama s dcérou najskôr išli do železničnej nemocnice, no tam im povedali, že ak sa niečo stalo, mali by ísť do vojenskej nemocnice, kde sa dozvedia viac. Bol však už večer, vyhlásili zákaz vychádzania a Katka s mamou sa tak veľmi báli, až sa k budove nemocnice od strachu plazili.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2238335219573700&set=a.127023197371590

Mamu bránil nožom

„Mamka čupela pod okienkom nemocnice, ktoré sa otvorilo. Povedala, že je Hamráková a pýtala sa, či u nich nie je jej syn. Bránu nám otvorili a vošli sme dovnútra. Keď sa brána zatvárala, niekto povedal: ‚Áno, je tu, ale je mŕtvy.‘ Zrútil sa nám celý svet,“ spomínala Katka na osudný večer, odkedy už nič nebolo ako predtým. Jej mama kričala, že chce svojho syna vidieť, no nechceli ju k nemu pustiť. Pichli jej len injekciu na upokojenie a poslali ju domov. Katka po rokoch priznala, že v ten večer prišla o celú svoju rodinu.

Alexander Dubček s manželkou Annou.
Prečítajte si tiež: Keď náhle zomrela, zničilo ho to. Alexander Dubček dokázal s Annou žartovať aj v najťažších časoch

S otcom totiž po rozvode rodičov nebola v kontakte a mama sa zo smrti syna nikdy nespamätala. Bol to práve on, kto ju ochraňoval pred bývalým manželom, ktorý na ňu často zdvihol ruku. Pri jednej bitke dokonca na otca vytiahol nožík. „Vždy hovoril mamke, že sa o ňu a o mňa postará. Hľadal si brigády, aby zarobil peniaze pre rodinu,“ spomínala Katka na brata Miška, ktorého okupanti pripravili o život ranou priamo do srdca. Nešťastná matka sa snažila vypátrať, ako a prečo jej syn zahynul, no pravda si ju nakoniec našla sama, keď im po niekoľkých mesiacoch doma zazvonil zvonček.

