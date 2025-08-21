Čakať musela dlhých desať rokov. Obľúbená princezná Rozmarýnka sa pochválila krásnou novinkou - Dobré noviny
Čakať musela dlhých desať rokov. Obľúbená princezná Rozmarýnka sa pochválila krásnou novinkou
Čakať musela dlhých desať rokov. Obľúbená princezná Rozmarýnka sa pochválila krásnou novinkou

Predstaviteľka princeznej Rozmarýnky sa stala mamou.
Predstaviteľka princeznej Rozmarýnky sa stala mamou. — Foto: Instagram @ veronikakhek

Obľúbená česká herečka bude potomka vychovávať s manželom Pavlom Khekom.

Po desiatich rokoch čakania sa dočkala. Veronika Khek Kubařová, predstaviteľka princeznej Rozmarýnky z populárnej českej rozprávky Najkrajšia hádanka, sa pred pár dňami stala mamičkou, keď priviedla na svet svojho prvého potomka. Informuje o tom portál Najmama.sk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Khek Kubařová (@veronikakhek)

Túžila byť mamou

Česká herečka sa už dlhšie netajila tým, že po materstve veľmi túži – ešte pred pár rokmi v jednom z rozhovorov pre iDnes.cz priznala, že chce byť matkou a obaja aj s manželom, režisérom Pavlom Khekom, sa toho už nevedia dočkať.

Ilustračná fotografia (Zora Czoborová v roku 2002 s dieťaťom jednej svojej zverenkyne / S manželom Petrom)
Prečítajte si tiež: Bábätko by nikdy nebolo zdravé, tak dala Petrovi ponuku. Zora Czoborová vtedy zistila manželov charakter

Na svoje prvé bábätko si však musela počkať desať rokov. „Priletí klokan a my sa veľmi tešíme. A v divadle sa teraz chvíľu neuvidíme,“ napísala radostne na svojom profile na sociálnej sieti. Tehotenské bruško potom odhalila aj na prenose obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance, kam prišla podporiť svoju kolegyňu z brandže Zuzku Porubjakovú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Khek Kubařová (@veronikakhek)

Navždy spolu

Predstaviteľka princeznej Rozmarýnky sa tak už doma spoločne s manželom tešia z vytúženého bábätka, ktorého meno zatiaľ neprezradili. „Navždy spolu. Náš chlapček. Už pár dní šťastne na svete,“ zverejnila Veronika fotografiu drobnej rúčky na sociálnej sieti. Gratulácie sa následne hrnuli zo všetkých strán a aj od známych kolegov.

