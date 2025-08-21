Čakať musela dlhých desať rokov. Obľúbená princezná Rozmarýnka sa pochválila krásnou novinkou
Obľúbená česká herečka bude potomka vychovávať s manželom Pavlom Khekom.
Po desiatich rokoch čakania sa dočkala. Veronika Khek Kubařová, predstaviteľka princeznej Rozmarýnky z populárnej českej rozprávky Najkrajšia hádanka, sa pred pár dňami stala mamičkou, keď priviedla na svet svojho prvého potomka. Informuje o tom portál Najmama.sk.
Túžila byť mamou
Česká herečka sa už dlhšie netajila tým, že po materstve veľmi túži – ešte pred pár rokmi v jednom z rozhovorov pre iDnes.cz priznala, že chce byť matkou a obaja aj s manželom, režisérom Pavlom Khekom, sa toho už nevedia dočkať.
Na svoje prvé bábätko si však musela počkať desať rokov. „Priletí klokan a my sa veľmi tešíme. A v divadle sa teraz chvíľu neuvidíme,“ napísala radostne na svojom profile na sociálnej sieti. Tehotenské bruško potom odhalila aj na prenose obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance, kam prišla podporiť svoju kolegyňu z brandže Zuzku Porubjakovú.
Navždy spolu
Predstaviteľka princeznej Rozmarýnky sa tak už doma spoločne s manželom tešia z vytúženého bábätka, ktorého meno zatiaľ neprezradili. „Navždy spolu. Náš chlapček. Už pár dní šťastne na svete,“ zverejnila Veronika fotografiu drobnej rúčky na sociálnej sieti. Gratulácie sa následne hrnuli zo všetkých strán a aj od známych kolegov.