Celé Slovensko držalo palce. Dominik po náročnej operácii mozgu ukázal, že sa napriek prognózam nevzdáva - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Celé Slovensko držalo palce. Dominik po náročnej operácii mozgu ukázal, že sa napriek prognózam nevzdáva
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dalibor Janda s manželkou a so synom.

Smrť syna mu niektorí z brandže priali. Dalibor Janda prežil najväčší trest len vďaka láske

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Dalibor Janda s manželkou a so synom.

Smrť syna mu niektorí z brandže priali. Dalibor Janda prežil najväčší trest len vďaka láske

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

SLEDUJE NÁS 207 485 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Celé Slovensko držalo palce. Dominik po náročnej operácii mozgu ukázal, že sa napriek prognózam nevzdáva

— Foto: Facebook Andrej Kiska

Rakovina skúša ich silu znova a znova.

Sedem rokov po tom, čo im rakovina vzala dcérku Viktóriu, čelí rovnakému osudu otec Peter aj jeho syn Dominik. Diagnóza je krutá, prognózy ešte krutejšie. Príbeh Šarköziovcov, ktorý na sociálnych sieťach pravidelne dokumentuje exprezident Andrej Kiska, sleduje celé Slovensko. A po dňoch plných strachu a bolesti prichádza správa, ktorá priniesla rodine aj tisícom ľudí po krajine prvý nádych úľavy – Dominik zvládol sedemhodinovú operáciu mozgu.

Mimoriadne riskantný zákrok

„Zajtra mi všetci držte palce. Zajtra!“ zdieľal ešte deň pred operáciou Andrej Kiska Dominikove silné slová. Čakal ho náročný zákrok nádoru na mozgu – už druhý v jeho živote. Prvú operáciu absolvoval vo februári 2024, vtedy mu lekári odstraňovali metastázu na ľavej strane. Tentokrát bola metastáza na pravej strane, veľmi blízko nervov, ktoré riadia sluch a mimiku tváre.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/AndrejKiska/videos/1943473193134921

Kiska vysvetlil, že lekári budú bojovať o to, aby zostal taký, akého ho všetci poznajú. Aby sa mohol usmiať, zavrieť oko, prehovoriť. Aj preto bola táto operácia mimoriadne riskantná. „Modlím sa, aby to dobre dopadlo. Aby Dominik zostal taký, aký je. Bez poškodení. Strašne sa bojím,“ priznala strach aj mama Božena.

Sedem hodín na sále

Operácia trvala sedem hodín. Dominik ju však zvládol. „Operácia prebehla bez komplikácií. Lekári vybrali takmer celú metastázu. Kúsok, ktorý prerastá cez tvárový nerv a cez nerv zabezpečujúci rovnováhu a stabilitu tela, museli nechať. Ten sa bude ožarovať neskôr,“ tešila sa celá rodina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andrej Kiska (@andrejkiska)

Dominik je po zákroku ubolený, opuchol mu jazýček a zatiaľ nemôže rozprávať. Napriek tomu je stav lepší, než sa obávali. „Na prvý pohľad som sa veľmi zľakla. Ale vie otvoriť očko a všetky nervy fungujú. Zvládneme to. A lekári sú úžasní,“ doplnila mama Božena.

Prečítajte si tiež: Ostal mu balvan na duši a slzy v očiach. Kiskom otriasol príbeh rodiny, ktorej osud neustále všetko berie

Rodina, ktorá nesie viac, než by mala

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.