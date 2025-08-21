Celé Slovensko držalo palce. Dominik po náročnej operácii mozgu ukázal, že sa napriek prognózam nevzdáva
Rakovina skúša ich silu znova a znova.
Sedem rokov po tom, čo im rakovina vzala dcérku Viktóriu, čelí rovnakému osudu otec Peter aj jeho syn Dominik. Diagnóza je krutá, prognózy ešte krutejšie. Príbeh Šarköziovcov, ktorý na sociálnych sieťach pravidelne dokumentuje exprezident Andrej Kiska, sleduje celé Slovensko. A po dňoch plných strachu a bolesti prichádza správa, ktorá priniesla rodine aj tisícom ľudí po krajine prvý nádych úľavy – Dominik zvládol sedemhodinovú operáciu mozgu.
Mimoriadne riskantný zákrok
„Zajtra mi všetci držte palce. Zajtra!“ zdieľal ešte deň pred operáciou Andrej Kiska Dominikove silné slová. Čakal ho náročný zákrok nádoru na mozgu – už druhý v jeho živote. Prvú operáciu absolvoval vo februári 2024, vtedy mu lekári odstraňovali metastázu na ľavej strane. Tentokrát bola metastáza na pravej strane, veľmi blízko nervov, ktoré riadia sluch a mimiku tváre.
Kiska vysvetlil, že lekári budú bojovať o to, aby zostal taký, akého ho všetci poznajú. Aby sa mohol usmiať, zavrieť oko, prehovoriť. Aj preto bola táto operácia mimoriadne riskantná. „Modlím sa, aby to dobre dopadlo. Aby Dominik zostal taký, aký je. Bez poškodení. Strašne sa bojím,“ priznala strach aj mama Božena.
Sedem hodín na sále
Operácia trvala sedem hodín. Dominik ju však zvládol. „Operácia prebehla bez komplikácií. Lekári vybrali takmer celú metastázu. Kúsok, ktorý prerastá cez tvárový nerv a cez nerv zabezpečujúci rovnováhu a stabilitu tela, museli nechať. Ten sa bude ožarovať neskôr,“ tešila sa celá rodina.
Dominik je po zákroku ubolený, opuchol mu jazýček a zatiaľ nemôže rozprávať. Napriek tomu je stav lepší, než sa obávali. „Na prvý pohľad som sa veľmi zľakla. Ale vie otvoriť očko a všetky nervy fungujú. Zvládneme to. A lekári sú úžasní,“ doplnila mama Božena.