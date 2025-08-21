Plnené vajíčka, po ktorých sa u vás doma len zapráši. Oprah Winfrey ich pripravuje svojmu manželovi
Toto jednoduché jedlo je hotové za pár minút a na tanieri vyzerá úžasne.
Cez týždeň jej v domácnosti s varením pomáhajú profesionálni kuchári, no počas víkendov stojí pri sporáku sama. Svetoznáma moderátorka a prvá africká miliardárka Oprah Winfrey nemá s varením najmenší problém. Nerada sa drží receptov, ingrediencie pridáva výlučne podľa chuti a pri vymýšľaní jedál sa inšpiruje aj tým, čo má doma a čo rastie v jej záhradke.
Internet si jej recept zamiloval
„To zahŕňa najmä bylinky, bazalka je moja obľúbená. A zvyčajne aj nejaký druh obilnín alebo cestovín. Nedávno som napríklad skúšala ryžu s bylinkami a zázvorom, pretože som doma nemala nič iné,“ prezradila na svojej oficiálnej internetovej stránke.
To, že je Oprah vynikajúca kuchárka, potvrdzuje aj jej manžel Stedman. Najradšej vraj má jej kurča marinované v čerstvých bylinkách zo záhrady, nedá dopustiť na jej palacinky, steaky ani na dokonale pripravené vajíčka plnené chutnou zmesou. Keď sa teda obľúbená moderátorka podelila o tento vychýrený recept, internet si ho okamžite zamiloval.
Postup je pritom úplne jednoduchý, hotové jedlo je ideálne pre návštevy aj na rodinné oslavy a dokáže ohúriť. Vajíčka po naplnení nezabudnite ozdobiť a podávať výlučne vychladené, aby si zachovali najlepšiu chuť a pripravte ich dosť, pretože z reakcií ľudí na sociálnych sieťach je zrejmé, že sa po nich len tak zapráši.