Prilepšíte si až o tri stovky, stačí urobiť jednu vec. Takto sa dostanete k štedrej sumičke
O príspevok môžete požiadať viackrát ročne, je tam však jedno ale.
Naspäť dostanete takmer tristo eur a stačí pre to urobiť iba jednu vec. Reč je o príspevku na športovú činnosť detí, ktorým chce štát podporiť zdravý životný štýl našich potomkov a zároveň posilniť prevenciu civilizačných ochorení.
Príspevok je povinný vo firmách, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov, ako však pripomína ministerstvo práce, za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ho môže poskytnúť aj zamestnávateľ, ktorého firma má menej zamestnancov.
O príspevok môže požiadať nielen zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov (počíta sa aj prerušenie pracovnej činnosti), ale aj ten, ktorý je zamestnaný na kratší pracovný čas. „Príspevok môžu vo svojich daňových výdavkoch uplatniť aj samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť,“ dodáva rezort.
Maximálna výška príspevku za kalendárny rok je 275 eur dokopy za všetky deti, pričom zamestnávateľ môže preplatiť 55% oprávnených výdavkov. O príspevok môžete požiadať viackrát ročne, až pokiaľ nedosiahnete spomínanú maximálnu sumu, pričom výdavky musíte zadokladovať najneskôr do mesiaca odo dňa, ako vám športová organizácia vydá doklady.
Za dieťa zamestnanca sa na účely poskytovania tohto príspevku považuje:
- vlastné dieťa zamestnanca,
- dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
- dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
- alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.