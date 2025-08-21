Prilepšíte si až o tri stovky, stačí urobiť jednu vec. Takto sa dostanete k štedrej sumičke - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Prilepšíte si až o tri stovky, stačí urobiť jednu vec. Takto sa dostanete k štedrej sumičke
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Dalibor Janda s manželkou a so synom.

Smrť syna mu niektorí z brandže priali. Dalibor Janda prežil najväčší trest len vďaka láske

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Robo Jakab sa deťom venuje najviac, ako sa len dá.

V temných chvíľach jej pomohol nájsť cestu. Anna Jakab Rakovská vraví, že Robo nie je len ukážkový manžel

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

SLEDUJE NÁS 207 487 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Prilepšíte si až o tri stovky, stačí urobiť jednu vec. Takto sa dostanete k štedrej sumičke

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: freepik.com/8photo, freepik

O príspevok môžete požiadať viackrát ročne, je tam však jedno ale.

Naspäť dostanete takmer tristo eur a stačí pre to urobiť iba jednu vec. Reč je o príspevku na športovú činnosť detí, ktorým chce štát podporiť zdravý životný štýl našich potomkov a zároveň posilniť prevenciu civilizačných ochorení.

Príspevok je povinný vo firmách, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov, ako však pripomína ministerstvo práce, za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ho môže poskytnúť aj zamestnávateľ, ktorého firma má menej zamestnancov.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Kelly Sikkema

O príspevok môže požiadať nielen zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov (počíta sa aj prerušenie pracovnej činnosti), ale aj ten, ktorý je zamestnaný na kratší pracovný čas. „Príspevok môžu vo svojich daňových výdavkoch uplatniť aj samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť,“ dodáva rezort.

Maximálna výška príspevku za kalendárny rok je 275 eur dokopy za všetky deti, pričom zamestnávateľ môže preplatiť 55% oprávnených výdavkov. O príspevok môžete požiadať viackrát ročne, až pokiaľ nedosiahnete spomínanú maximálnu sumu, pričom výdavky musíte zadokladovať najneskôr do mesiaca odo dňa, ako vám športová organizácia vydá doklady.

Za dieťa zamestnanca sa na účely poskytovania tohto príspevku považuje:

  • vlastné dieťa zamestnanca,
  • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
  • alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Každý mesiac vám cinkne o sto eur viac. Desaťtisíce Slovákov dostanú pridané, nemusia urobiť nič navyše

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.