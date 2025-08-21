Sestre nechtiac ukradla rolu a potom ju spoznal celý svet. Známa dievčina žije preto, aby mohla spievať
Keď zistila, že môže uspieť vďaka spevu, stavila na svoju vášeň.
Bolo leto 1978 a sestra dievčiny z fotografie sa chystala na konkurz, kam ju mala sprevádzať mama. Tá však nemohla nechať svoje ďalšie dve deti doma bez dozoru a tak ju dcéra napokon uprosila, aby išli na konkurz všetci spoločne.
V tom čase ešte netušila, že vytúženú rolu napokon získa jej sestra, usmievavá dievčina na fotografii, ktorú vtedy hra na klavír zaujímala oveľa viac ako herectvo. Myslela si, že s týmto povolaním ostane navždy spätá, no jej najväčšou vášňou sa napokon stala hudba a spoznal ju celý svet.