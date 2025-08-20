Uznávaná odborníčka: Desiata školáka by mala obsahovať túto dvojkombináciu vecí - Dobré noviny
Uznávaná odborníčka: Desiata školáka by mala obsahovať túto dvojkombináciu vecí
Uznávaná odborníčka: Desiata školáka by mala obsahovať túto dvojkombináciu vecí

— Foto: Freepik.com, gpointstudio, Facebook, uvzsr.sk

Desiata dieťaťa by podľa odborníčky mala tvoriť asi 15 percent z denného príjmu energie.

Letné prázdniny sa pomaly končia - ubehli ako voda. S novým školským rokom čaká na školákov, ale aj ich rodičov obdobie nových výziev, povinností, ale aj radosti. S prichádzajúcim septembrom sa v každej domácnosti pripravujú na začiatok školy kúpou novej aktovky, školských pomôcok či úboru na telesnú výchovu.

Rodičia by však nemali zabúdať ani na prípravu každodennej desiaty školáka, ktorá je dôležitou súčasťou na doplnenie energie. Čo by takáto desiata mala obsahovať a z akých potravín by mala byť zložená, prezradila pre portál Najmama.sk odborníčka z Úradu verejného zdravotníctva Jana Hamade.

Vápnik je číslo jeden

Podľa odborníčky môže byť desiata školáka buď naslano alebo nasladko, každopádne by však mala obsahovať zeleninu alebo ovocie plus bielkovinu. „Pomôže deťom lepšie sa zasýtiť, než keby jedli samotné ovocie či zeleninu,“ dodala ďalej.

V kvalitnej desiate by malo byť aj celozrnné pečivo, nátierka alebo syr, porcia zeleniny a ovocia a hodnotný nesladený nápoj. „To všetko predstavuje zložky potravy, ktoré dodajú organizmu optimálne množstvo výživných látok (bielkoviny, tuky, cukry), ale aj vitamínov a minerálnych látok,“ vysvetlila Jana Hamade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z minerálnych látok je pre detský organizmus najvýznamnejší vápnik, ktorý sa nachádza najmä v mliečnych výrobkoch - mlieko, syry, jogurty. „Z mliečnych výrobkov sú veľmi hodnotné probiotické a acidofilné výrobky. Denná porcia by nemala byť väčšia ako 50 gramov,“ upozorňuje rodičov odborníčka.

Stop cukru

