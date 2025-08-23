Po rozvode mu nechcela zo života robiť peklo. Jana Kolesárová mala na bývalého manžela veľké šťastie - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po rozvode mu nechcela zo života robiť peklo. Jana Kolesárová mala na bývalého manžela veľké šťastie
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.

Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti

Zuzka Tlučková si zaspomínala na Ivana Krajíčka.

Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skrúcaným spomína s úsmevom

Oprah Winfrey / Ilustračné foto.

Plnené vajíčka, po ktorých sa u vás doma len zapráši. Oprah Winfrey ich pripravuje svojmu manželovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Dalibor Janda s manželkou a so synom.

Smrť syna mu niektorí z brandže priali. Dalibor Janda prežil najväčší trest len vďaka láske

Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.

Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Zuzka Tlučková si zaspomínala na Ivana Krajíčka.

Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skrúcaným spomína s úsmevom

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

SLEDUJE NÁS 207 483 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po rozvode mu nechcela zo života robiť peklo. Jana Kolesárová mala na bývalého manžela veľké šťastie

Jana Kolesárová v seriáli Kriminálka Kraj.
Jana Kolesárová v seriáli Kriminálka Kraj. — Foto: Instagram - @jana_kolesarova_official; Promo fotografie TV JOJ

Herečka sa riadi jedným životným mottom.

Niekedy musí človek stratiť všetko, aby zistil, čo v sebe naozaj má. Herečka Jana Kolesárová otvorene priznala, že po rozvode sa ocitla na úplnom dne svojej duše, no napriek tomu dokázala nájsť vnútornú silu, odpustenie a pokoj, ktoré ju dnes robia šťastnejšou a silnejšou než kedykoľvek predtým. Jej príbeh je dôkazom, že aj tie najťažšie chvíle v živote môžu byť tou najcennejšou lekciou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Duševné dno

Kedysi si myslela, že láska môže byť len jedna jediná za život a do vzťahu sa vrhla s riadnou dávkou fatalizmu. Jana Kolesárová mala len 22 rokov, keď odišla skúsiť šťastie do Ameriky, kde spoznala svojho budúceho manžela Bryana.

Psychoterapeutka Esther Perelová / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Uznávaná expertka na vzťahy: Vďaka týmto piatim radám sa vyhnete rozvodu a posilníte svoje manželstvo

„Bolo to zásadné rozhodnutie, isteže. Zmenilo celý môj život, prinieslo mi osemnásťročný vzťah, úžasného syna. Spätne je ťažké to analyzovať, je vlastne nemožné vrátiť sa do emocionálnej polohy toho momentu. Ale ak by ste chceli počuť, či niečo ľutujem – absolútne nie. V tom čase som cítila, že presne toto musím urobiť,“ vysvetľovala pre Pravdu herečka, ktorá o svojom živote hovorí priamo a otvorene rozprávala aj vtedy, keď sa po 18 rokoch rozviedla. Spočiatku vraj prežívala pocity viny a ocitla sa na duševnom dne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Kolesarova (@jana_kolesarova_official)

Žiada si to dvoch

„Nebolo to ľahké, ani príjemné, ale teraz som za to vďačná, lebo ma to ako ženu veľmi obohatilo a zocelilo. Pomohlo mi veľa sebarozvojových zdrojov, ľudí, joga a hľadanie záchytného bodu a liečivého zdroja v sebe, na ktorý sa už teraz môžem spoľahnúť a kedykoľvek sa k nemu vrátiť,“ prezradila pre Šarm Jana Kolesárová, ktorá rozvod zvládla s obrovskou gráciou. To, aký vzťah má dnes s bývalým manželom, môže byť pre mnohých inšpiráciou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.