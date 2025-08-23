Po rozvode mu nechcela zo života robiť peklo. Jana Kolesárová mala na bývalého manžela veľké šťastie
Herečka sa riadi jedným životným mottom.
Niekedy musí človek stratiť všetko, aby zistil, čo v sebe naozaj má. Herečka Jana Kolesárová otvorene priznala, že po rozvode sa ocitla na úplnom dne svojej duše, no napriek tomu dokázala nájsť vnútornú silu, odpustenie a pokoj, ktoré ju dnes robia šťastnejšou a silnejšou než kedykoľvek predtým. Jej príbeh je dôkazom, že aj tie najťažšie chvíle v živote môžu byť tou najcennejšou lekciou.
Duševné dno
Kedysi si myslela, že láska môže byť len jedna jediná za život a do vzťahu sa vrhla s riadnou dávkou fatalizmu. Jana Kolesárová mala len 22 rokov, keď odišla skúsiť šťastie do Ameriky, kde spoznala svojho budúceho manžela Bryana.
„Bolo to zásadné rozhodnutie, isteže. Zmenilo celý môj život, prinieslo mi osemnásťročný vzťah, úžasného syna. Spätne je ťažké to analyzovať, je vlastne nemožné vrátiť sa do emocionálnej polohy toho momentu. Ale ak by ste chceli počuť, či niečo ľutujem – absolútne nie. V tom čase som cítila, že presne toto musím urobiť,“ vysvetľovala pre Pravdu herečka, ktorá o svojom živote hovorí priamo a otvorene rozprávala aj vtedy, keď sa po 18 rokoch rozviedla. Spočiatku vraj prežívala pocity viny a ocitla sa na duševnom dne.
Žiada si to dvoch
„Nebolo to ľahké, ani príjemné, ale teraz som za to vďačná, lebo ma to ako ženu veľmi obohatilo a zocelilo. Pomohlo mi veľa sebarozvojových zdrojov, ľudí, joga a hľadanie záchytného bodu a liečivého zdroja v sebe, na ktorý sa už teraz môžem spoľahnúť a kedykoľvek sa k nemu vrátiť,“ prezradila pre Šarm Jana Kolesárová, ktorá rozvod zvládla s obrovskou gráciou. To, aký vzťah má dnes s bývalým manželom, môže byť pre mnohých inšpiráciou.