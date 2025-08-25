Volajú si aj niekoľkokrát denne. Jana Majeská má s Marekom dlhé roky zvyk, ktorý prospieva ich vzťahu
Aj po rokoch pôsobia ako zaľúbenci.
Ich vzťah stojí hlavne na drobnostiach. Jana Majeská tvorí so svojím Marekom pár už dve dekády, no stále dokážu bok po boku vzbudiť dojem, akoby boli čerstvo zaľúbení. Čo za tým je a aký pekný zvyk si za tie roky spoločne vypestovali, to herečka prezradila v rozhovore pre časopis SME ženy.
Diváci ju mali možnosť vidieť na televíznych obrazovkách ako Helgu Klausovú v obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám. Výrazná manželka nemeckého dôstojníka je síce úplným opak jemnej blondínky, no jednu vec jej Jana predsa len trošku závidí.
„Neskutočne sa mi páči jej šatník,“ priznáva otvorene herečka, ktorá v súkromí módu skôr zanedbáva a nosí najmä pohodlné a funkčné veci. Ako hovorí, nechce sa tým zaťažovať viac než treba, čím zrejme poteší nejednu ženu, ktorá sa o šatník starať nestíha a ani ju to nebaví.
„Ak by mi niekto zostavil šatník a povedal, čo s čím kombinovať, navlečiem na seba bez problémov všetko, no samej sa mi nechce,“ poznamenala Jana, ktorá má v živote iné priority. Jediné, na čom podľa jej slov záleží, je, aby boli jej blízki v poriadku.
Dvadsať rokov spolu
„Všetko ostatné je irelevantné. Keď sú oni v poriadku, všetko ostatné sa nejako zrovná,“ konštatuje pre SME ženy herečka, ktorá je už dlhých dvadsať rokov oddaná jedinému mužovi. Napriek tomu s Marekom už na prvý pohľad pôsobia ako čerství zaľúbenci a zdá sa, že ich spoločná prítomnosť napĺňa rovnako ako v ich začiatkoch. Podľa Jany je za tým najmä jedna vec.