Volajú si aj niekoľkokrát denne. Jana Majeská má s Marekom dlhé roky zvyk, ktorý prospieva ich vzťahu
Volajú si aj niekoľkokrát denne. Jana Majeská má s Marekom dlhé roky zvyk, ktorý prospieva ich vzťahu
Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Hádanka.

Tešila sa, že nemusí chodiť do školy. Dievčina až na prahu dospelosti spoznala, že život nie je o pochvalách

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.

Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Volajú si aj niekoľkokrát denne. Jana Majeská má s Marekom dlhé roky zvyk, ktorý prospieva ich vzťahu

— Foto: Instagram @janamajeska

Aj po rokoch pôsobia ako zaľúbenci.

Ich vzťah stojí hlavne na drobnostiach. Jana Majeská tvorí so svojím Marekom pár už dve dekády, no stále dokážu bok po boku vzbudiť dojem, akoby boli čerstvo zaľúbení. Čo za tým je a aký pekný zvyk si za tie roky spoločne vypestovali, to herečka prezradila v rozhovore pre časopis SME ženy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Majeska (@janamajeska)

Diváci ju mali možnosť vidieť na televíznych obrazovkách ako Helgu Klausovú v obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám. Výrazná manželka nemeckého dôstojníka je síce úplným opak jemnej blondínky, no jednu vec jej Jana predsa len trošku závidí.

Jana a Marek Majeskí.
Prečítajte si tiež: Zbadala ho vo dverách a pochopila, že bude zle. Jana Majeská sa bála, že ju introvert Marek nebude mať rád

„Neskutočne sa mi páči jej šatník,“ priznáva otvorene herečka, ktorá v súkromí módu skôr zanedbáva a nosí najmä pohodlné a funkčné veci. Ako hovorí, nechce sa tým zaťažovať viac než treba, čím zrejme poteší nejednu ženu, ktorá sa o šatník starať nestíha a ani ju to nebaví.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Majeska (@janamajeska)

„Ak by mi niekto zostavil šatník a povedal, čo s čím kombinovať, navlečiem na seba bez problémov všetko, no samej sa mi nechce,“ poznamenala Jana, ktorá má v živote iné priority. Jediné, na čom podľa jej slov záleží, je, aby boli jej blízki v poriadku.

Dvadsať rokov spolu

„Všetko ostatné je irelevantné. Keď sú oni v poriadku, všetko ostatné sa nejako zrovná,“ konštatuje pre SME ženy herečka, ktorá je už dlhých dvadsať rokov oddaná jedinému mužovi. Napriek tomu s Marekom už na prvý pohľad pôsobia ako čerství zaľúbenci a zdá sa, že ich spoločná prítomnosť napĺňa rovnako ako v ich začiatkoch. Podľa Jany je za tým najmä jedna vec.

