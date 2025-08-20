Keď sa stretla so slávnym futbalistom, sklamal ju. Veronika Rajek je rada, že šťastie našla pri Viktorovi
Najsledovanejšia Slovenka na Instagrame je už niekoľko rokov vydatou paňou.
Sledujú ju milióny ľudí, no ona má oči len pre jedného. Srdce modelky Veroniky Rajek bije iba pre Viktora, ktorý si ju získal bežnou vecou. Manželia už roky žijú v Spojených štátoch, kde sa spoznali aj s viacerými známymi osobnosťami. Ako prezradila v relácii Sajfa šou, stretávala sa aj s legendárnym hráčom amerického futbalu Tomom Bradym a opísala, aký je bývalý manžel Gisele Bündchen v skutočnosti.
Jediný poskladal rozumnú vetu
Veronika Rajek ako modelka má mnoho obdivovateľov najmä z mužských radov. Dôkazom toho je aj jej počet sledovateľov na sociálnej sieti Instagram, ktorý dosahuje niekoľko miliónov. Doma však na ňu čaká jej milovaný muž Viktor, ktorý si ju ešte pred pár rokmi získal tým, že bol iný ako všetci ostatní.
„Mala som dosť plnú schránku rôznych správ od mužov, či už s rôznymi návrhmi alebo len obyčajným ahoj, no on bol jediný, ktorý poskladal rozumnú vetu bez gramatickej chyby a bez sexuálneho podtónu. Proste sa ma opýtal, kde ma môže stretnúť,“ prezradila Veronika Rajek v rozhovore pre portál mojasvadba.zoznam.sk.
Taký náš
Odvtedy tvoria harmonický pár a už roky spoločne nažívajú za veľkou mlákou. Veronika ako úspešná modelka nemá ani v USA núdzu o pozornosť fanúšikov a osobne sa pozná aj so slávnymi ľuďmi. V relácii u Sajfu dokonca prezradila, že sa kamarátila aj s viacnásobným víťazom prestížneho Super Bowlu Tomom Bradym.