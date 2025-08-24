Rezance v nej nenájdete. Túto slepačiu polievku varila kráľovná Camilla deťom, keď bola obyčajnou ženou
Originálna polievka podľa jej syna vonia domovom a pohodlím.
Dávno predtým, než sa kráľovná Camilla stala súčasťou kráľovskej rodiny, bola mamou dvoch detí. Jej syn Tom Parker Bowles je dnes spisovateľ a gastronomický kritik, ktorý niektoré z jej receptov spísal do kuchárskej knihy a o tom, čo jeho mama doma najradšej varila a na ktoré jedlá dodnes nedá dopustiť, často hovorí aj verejne.
Spoločná tradícia
„Nemá rada výrazné korenie ani cesnak a je dobrá kuchárka. Má vlastnú záhradku, kde pestuje okrem iného aj hrášok a chren. Nájdete tam aj rôzne ovocné stromy, napríklad broskyne. Záhradkárčenie skutočne miluje. Venovala sa mu oveľa skôr, ako sa stala kráľovnou,“ prezradil podľa iDnes.cz Tom v podcaste The News Agents.
Keď bol ešte dieťaťom, mali s Camillou jednu milú tradíciu - každý piatok chodili na vyprážanú rybu s hranolčekmi do neďalekej reštaurácie a hneď potom si to namierili do videopožičovne. Hoci jej to v kuchyni podľa neho vždy išlo, nikdy ju nevidel variť podľa receptu. Ingrediencie vraj len intuitívne pospájala a vznikla z toho večera.
Najlepšie jedlo, ktoré vonia domovom a pohodlím, je podľa neho mamina originálna slepačia polievka, ktorú Tom považuje za nedeľnú samozrejmosť. Nedajte sa však pomýliť, recept kráľovnej sa v niečom líši od toho tradičného a rezance by ste v jej polievke hľadali len márne.