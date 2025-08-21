Vie, čo znamená bojovať o každý krok. Pomôžme Andrei získať nákladnú liečbu, ktorá je pre ňu oporou - Dobré noviny
Vie, čo znamená bojovať o každý krok. Pomôžme Andrei získať nákladnú liečbu, ktorá je pre ňu oporou
Vie, čo znamená bojovať o každý krok. Pomôžme Andrei získať nákladnú liečbu, ktorá je pre ňu oporou

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Andrea túži po zdraví a nezávislosti.

Andrea Vašková má 30 rokov a od detstva žije s detskou mozgovou obrnou (DMO) – konkrétne so spastickou kvadruparézou s pravostrannou prevahou. Napriek zdravotným obmedzeniam sa snaží viesť aktívny a plnohodnotný život. Svoje dni trávi prácou, kontaktom s priateľmi a rodinou, no jej stav si vyžaduje pravidelnú odbornú starostlivosť.

Liečivá pomoc

Kúpeľná liečba je pre Andrejku nenahraditeľnou súčasťou starostlivosti o jej zdravie. Pomáha jej udržiavať pohyblivosť, znižuje svalové napätie a prispieva k zlepšeniu kvality života. Každoročný pobyt v kúpeľoch trvá tri týždne a Andrea počas neho potrebuje neustálu pomoc osobnej asistentky. Asistentka jej pomáha s pohybom, rehabilitáciou, osobnou hygienou a ďalšími každodennými aktivitami, aby mohla liečbu absolvovať bezpečne a efektívne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1094411432794568&set=a.584911437077906

Náklady spojené s kúpeľnou liečbou sú však vysoké. Jeden pobyt vrátane ubytovania, stravy a asistencie vychádza na 1 638 eur, čo si Andrea ako poberateľka plného invalidného dôchodku nemôže dovoliť. Bez finančnej podpory by tak nemohla absolvovať liečbu, ktorá jej reálne zlepšuje fyzický aj psychický stav.

„Kúpeľná liečba mi umožňuje cítiť sa lepšie a byť aktívnejšia. Pomáha mi zvládať každodenné výzvy a zachovať si nezávislosť,“ hovorí Andrea. „Každá pomoc, nech je akokoľvek malá, mi umožní ísť ďalej a žiť kvalitnejší život.“

Dar, ktorý môže všetko zmeniť

