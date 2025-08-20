Smrť syna mu niektorí z brandže priali. Dalibor Janda prežil najväčší trest len vďaka láske
Keď sa to dozvedel, nevedel dôjsť k autu.
„Ak vám pánboh splní najväčšie životné prianie, tak vás aj najviac potrestá,“ hovoril jeden kňaz spevákovi Daliborovi Jandovi, ktorý priznáva, že za svoj úspech zaplatil krutú daň. S manželkou Jiřinou tvoria pár už viac ako štyri desaťročia, no počas spoločného života museli čeliť skúške, ktorá ich takmer položila. Ich syn Dalibor si vo veku 21 rokov siahol na život a odvtedy už nič nebolo také ako predtým.
Facka od učiteľky
„Vždy sme si mysleli, že bude nejaký komediant,“ hovorili blízki o Daliborovi Jandovi, ktorý už ako malý chlapec v škole vykrikoval, že chce byť spevákom a za túto odpoveď dostal od učiteľky aj cez ústa. „Myslela som ozajstné zamestnanie!“ karhala ho. Dalibor si však išiel za svojím snom, hoci do tridsiatky ho takmer nikto nepoznal, až kým sa jedného dňa neodsťahoval do Prahy so slovami: „Budem slávny!“
Štyri roky pracoval na pražskom letisku, kde upratoval pristávacie dráhy a pomedzi to sa snažil spievať a preraziť. „Takto ma ukecali chalani – jeden kamarát, ktorý robil na letisku, ma nalákal do Prahy a rozprával, koho všetkého pozná. Potom som do Prahy prišiel a zistil som, že si zo mňa vystrelili. Ale už som sa nemohol vrátiť späť,“ spomínal pre Lifee Janda, ktorý býval na ubytovni, kde žilo viac ako sto letušiek. Práve tam spoznal svoju budúcu manželku Jiřinu.
Uživíš ju?
„On bol vyhlásený frajer,“ prezradila o mladíkovi, ktorý vtedy balil baby na svoju gitaru. Jiřinu však zbalil na to, že má doma veľkú zbierku motýľov. Ona sa najskôr zasmiala, že takéto triky veľmi dobre pozná, no ako sa neskôr ukázalo, Dalibor jej neklamal. „Bývala som na prízemí, on na treťom poschodí. Deň pred Silvestrom prišiel a povedal: ‚Pozývam ťa na Silvestra.‘ Ja som povedala: ‚Nemám záujem. Už mám pozvanie od dvoch iných do Prahy.‘ No, ale nakoniec som skončila tam,“ zasmiala sa pri spomienkach Jiřina, ktorá krátko nato otehotnela a mala strach, že s Daliborom a bábätkom ostanú žiť na ubytovni. „Uživíš ju?“ pýtal sa spevákov budúci svokor a Janda sľúbil, že áno.
Keď sa im v septembri 1981 narodil syn Dalibor, Jandovci netušili, že raz budú rodičmi, ktorým sa naplní tá najväčšia nočná mora – prežijú vlastné dieťa.