Študijný kútik u vás doma môže pokaziť deťom zrak. Stačí pár zmien a podľa odborníkov im ho ochránite
Oční lekári radia, ako zariadiť študijné miesto bez rizika.
Za posledných desať rokov vzrástol počet detí s krátkozrakosťou o tretinu, upozorňuje portál Maminka.cz. Oční lekári preto pred začiatkom školského roka upozorňujú rodičov, že často stačí málo – správne umiestniť stôl, zvoliť vhodné osvetlenie či nastaviť monitor – a dieťa sa môže vyhnúť bolestiam hlavy, únave očí aj zhoršeniu zraku.
Prečo je dôležité pracovné prostredie
Detský zrak je citlivý na preťaženie a nesprávne vizuálne podmienky. „Počet detských pacientov s diagnostikovanou krátkozrakosťou alebo myopiou narástol za posledných 10 rokov o neuveriteľných 30 percent. Myopia je očná vada, ktorá sa obvykle prejavuje okolo šiesteho roku života. Zbystriť by teda mali najmä rodičia detí raného školského veku," upozornila pre portál Maminka.cz Denisa Darsová, vedúca lekárka detskej ambulancie očnej kliniky Gemini v Liberci.
Lekári sa pritom zhodujú, že nie je potrebné kupovať špeciálne drahé pomôcky. Oveľa viac urobí správne nastavenie priestoru, prestávky a zdravé návyky pri čítaní či práci s počítačom.