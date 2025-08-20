Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skúcaným spomína s úsmevom
Ivan bol nesmierne pestrý v tom, že na čo siahol, tak to bolo odsúdené na úspech, zaspomínala si na svojho kolegu Zuzka Tlučková.
Tento rok by legendárny herec, zabávač a moderátor Ivan Krajíček oslávil svoje nedožité 85. narodeniny a pri tejto príležitosti vzniká na jeho počesť divadelné predstavenie Krajíček úsmevu, ktoré v septembri prinesie Divadlo komédie.
Okrem rôznych známych hercov sa v muzikáli predstaví aj Zuzana Tlučková, ktorá sa s Ivanom Krajíčkom osobne poznala a dokonca bol hosťom na jej svadbe so Štefanom Skrúcaným. V rozhovore pre portál Topky.sk si zaspomínala na vtipnú príhodu, ktorú Ivan Krajíček na svadbe vyviedol.
Úžasný, famózny, výborný
Vždy dobre naladený a šarmantný - takto si väčšina ľudí pamätá známeho herca a speváka Ivana Krajíčka. Bol všestranným umelcom, hral v desiatkach filmov či televíznych adaptáciách divadelných hier, no verejnosť si ho spája predovšetkým s úspešnou pesničkovou súťažou z 90. rokov Repete, ktorú sám vymyslel aj moderoval.
Spolupracovala s ním aj herečka Zuzka Tlučková, podľa ktorej to bol úžasný moderátor, famózny herec, výborný režisér aj spevák. „Takže naozaj ja si naňho spomínam... Na čokoľvek... Na relácie, ktoré som s ním robila, ako bolo Vtipnejší vyhráva alebo keď som sa stretla s ním ako s režisérom alebo kolegom hercom, tak to bolo vždy fantastické,“ prezradila známa herečka.