Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skúcaným spomína s úsmevom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skúcaným spomína s úsmevom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Robo Jakab sa deťom venuje najviac, ako sa len dá.

V temných chvíľach jej pomohol nájsť cestu. Anna Jakab Rakovská vraví, že Robo nie je len ukážkový manžel

Charlotte Luna Urban s manželom.

Transrodová modelka našla šťastie napriek slovenským zákonom: Odmala som chcela byť ženou v manželstve

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

Poučte sa z mojich chýb, hovorí po zhubnom nádore. Zuzka Vačková už vie, čo spôsobuje aj luxusné pitie

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

SLEDUJE NÁS 207 490 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skúcaným spomína s úsmevom

Zuzka Tlučková si zaspomínala na Ivana Krajíčka.
Zuzka Tlučková si zaspomínala na Ivana Krajíčka. — Foto: Instagram @ susedia.official (Promo fotografie TV Markíza), Reprofoto/YouTube.com, Repete

Ivan bol nesmierne pestrý v tom, že na čo siahol, tak to bolo odsúdené na úspech, zaspomínala si na svojho kolegu Zuzka Tlučková.

Tento rok by legendárny herec, zabávač a moderátor Ivan Krajíček oslávil svoje nedožité 85. narodeniny a pri tejto príležitosti vzniká na jeho počesť divadelné predstavenie Krajíček úsmevu, ktoré v septembri prinesie Divadlo komédie.

Okrem rôznych známych hercov sa v muzikáli predstaví aj Zuzana Tlučková, ktorá sa s Ivanom Krajíčkom osobne poznala a dokonca bol hosťom na jej svadbe so Štefanom Skrúcaným. V rozhovore pre portál Topky.sk si zaspomínala na vtipnú príhodu, ktorú Ivan Krajíček na svadbe vyviedol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Susedia (@susedia.official)

Úžasný, famózny, výborný

Vždy dobre naladený a šarmantný - takto si väčšina ľudí pamätá známeho herca a speváka Ivana Krajíčka. Bol všestranným umelcom, hral v desiatkach filmov či televíznych adaptáciách divadelných hier, no verejnosť si ho spája predovšetkým s úspešnou pesničkovou súťažou z 90. rokov Repete, ktorú sám vymyslel aj moderoval.

Spolupracovala s ním aj herečka Zuzka Tlučková, podľa ktorej to bol úžasný moderátor, famózny herec, výborný režisér aj spevák. „Takže naozaj ja si naňho spomínam... Na čokoľvek... Na relácie, ktoré som s ním robila, ako bolo Vtipnejší vyhráva alebo keď som sa stretla s ním ako s režisérom alebo kolegom hercom, tak to bolo vždy fantastické,“ prezradila známa herečka.

Čo vyviedol?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.