Dcéra plukovníka vedela, že rodina je ako korzet. Alene Heribanovej otec zanechal jednu dôležitú vetu
Dcéra plukovníka vedela, že rodina je ako korzet. Alene Heribanovej otec zanechal jednu dôležitú vetu
Dcéra plukovníka vedela, že rodina je ako korzet. Alene Heribanovej otec zanechal jednu dôležitú vetu

Alena Heribanová s otcom.
Alena Heribanová s otcom. — Foto: Instagram - @alena.heribanova

Človek nemusí byť agresívny, nemusí ani bojovať.

„Upokoj sa, to už tu bolo,“ vravieval Vladimír Repčík, otec moderátorky Aleny Heribanovej. Slová, ktoré jej dodnes znejú v ušiach, neboli len obyčajným povzbudením, ale životnou filozofiou človeka, ktorý si sám prešiel najťažšími skúškami. Mladý letec, ktorý ako 19-ročný bojoval v Slovenskom národnom povstaní a videl umierať svojich priateľov, zanechal svojej dcére jednu dôležitú vetu, na ktorú nikdy nezabudla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Alena Heribanova (@alena_heribanova)

Veterán s nadhľadom

Alena Heribanová sa narodila do unikátnej rodiny – otec Vladimír bol vojnovým veteránom, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní, rodina jej mamičky Márie zase počas vojny ukrývala Žida. „Mama učiteľka, vzdelaná, cieľavedomá žena nás vychovávala k láske, vzdelaniu, otec bol letecký inžinier, disciplinovaný a láskavý človek. Taký aj ostal. Nikdy nás nenechal roztápať sa v žiali, učil nás pozrieť sa na veci zhora a zdôrazňoval najmä fakt, že na všetko je riešenie,“ spomínala pre Šarm Alena Heribanová, podľa ktorej bola mama vždy „masielko“ a otec „chlieb“, mama „softvér“ a otec „hardvér“.

Alena Heribanová v roku 1997 / S partnerom Konradom
Prečítajte si tiež: Keď mala deväť rokov, zachránil ju anjel strážny. Alena Heribanová dala po rozvode druhú šancu láske

Práve otec Vladimír bol pre moderátorku obrovskou životnou oporou. Ako 19-ročný letec sa zúčastnil povstaleckých bojov, videl umierať svojich priateľov a tieto momenty vytvorili najsilnejší rozmer jeho života. „Mala som vzor vo svojom otcovi, ktorý bol plukovník a ktorý bol mne veľmi blízkym človekom. On sa vedel s každou životnou situáciou vyrovnať s rozvahou, s disciplínou a múdrosťou,“ prezradila teraz v podcaste To nerieš, moja, v ktorom prezradila, že otec aj v tých najťažších chvíľach dokázal ľudí upokojiť a ukázať im nadhľad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Alena Heribanova (@alena_heribanova)

Veta, ktorú jej zanechal

„Vždy nejakým spôsobom upokojil to, čo sa mi zdalo neskutočné. On to nejako spacifikoval na niečo skutočné, čo sa dá zvládnuť,“ prezradila Alena Heribanová, ktorá si dodnes opakuje vetu, ktorú ju múdry otec naučil.

