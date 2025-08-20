VIDEO: Ľudia utekali, ona sa ocitla v pasci. Seniorku z ohnivého pekla zachránil odvážny hrdina na rebríku
Požiar v brnianskom dome priniesol chaos a strach.
Bol večer, keď sa z pokojného domu v brnianskych Řečkoviciach stala pasca plná dymu a plameňov. Kým väčšina obyvateľov stihla utiecť, 77-ročná seniorka zostala uväznená na balkóne. Ktovie, ako by to dopadlo, ak by sa nenašiel duchaprítomný hrdina.
Zúfalé volanie o pomoc
Podľa slov polície sa dramatická udalosť odohrala v pondelok večer krátko pred ôsmou hodinou. „Policajti z oddelenia hliadkovej služby sa ponáhľali k požiaru domu v Renčovej ulici. Dorazili v okamihu, keď ľudia opúšťali horiacu budovu,“ uviedli českí policajti na sociálnej sieti.
Zatiaľ čo obyvatelia utekali do bezpečia, policajti bežali dovnútra a kontrolovali, či tam niekto nezostal uväznený. Vzápätí začuli zúfalé volanie o pomoc. „Z ventilačnej šachty pri balkónoch sa valil čierny dym, nikoho však nebolo vidieť,“ opísali policajti dramatické momenty, ktoré nasnímala telová kamera.
Odvážny záchranca
Jeden z mužov zákona vtedy nezaváhal ani sekundu – od susedov si vypýtal dlhý rebrík a vyšplhal sa na balkón. Tam objavil seniorku, ktorej oheň odrezal cestu k východu.