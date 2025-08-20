O budúcnosti mal jasno od štyroch rokov. Chlapec prekonal temné obdobie a dnes je šťastným otcom rodiny
Temnotu potlačíš len tým, že si silnejší, vravieva.
Jeho otec bol basgitarista, mama speváčka a keď mal chlapec z fotografie štyri roky, objavil svoju životnú vášeň. Rodičia ho vzali na skúšku, kde sa prvýkrát ocitol pred bicími. Začal do nich nesmelo udierať a bubeník, ktorý bol práve pri nich, sa naňho len usmial a podal mu paličky. Malý chlapec nimi okamžite začal vyťukávať rytmy. Najskôr nimi búchal len o nábytok a neskôr s otcovými slúchadlami na ušiach triafal všetko, čo mal poruke. Už vtedy sa v ňom zrodila vášeň, ktorou žije dodnes.
Chlapec sa svojím talentom prepracoval až k najlepším profesionálom. Prešiel aj temnou životnou etapou, ale prekonal ju a dnes je šťastným otcom rodiny.