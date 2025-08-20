Horolezec Martin úplnou náhodou objavil v Tatrách skrytý poklad. Po rokoch prezradil, kde ho nájdete - Dobré noviny
Horolezec Martin úplnou náhodou objavil v Tatrách skrytý poklad. Po rokoch prezradil, kde ho nájdete
Horolezec Martin Murár.
Horolezec Martin Murár. — Foto: Reprofoto STVR; Google Mapy

Na prírodný úkaz natrafil už pred šiestimi rokmi.

Ak ste mali pocit, že vo Vysokých Tatrách už bolo všetko objavené, táto skvelá novina vás vyvedie z omylu. Inštruktor horolezectva, skialpinizmu a potápania Martin Murár na tlačovej konferencii na Hrebienku prezradil, že vo Veľkej Studenej doline objavil unikátny poklad, ktorý doteraz nebol na mapách a ktorý bol ukrytý pred svetom.

Foto: Reprofoto Správy STVR

Velikánsky šok

„Dlho som sa snažil nájsť novú lezeckú líniu na Streleckú vežu vo Veľkej Studenej doline. Skúmal som to v lete, v zime, zo zeme aj zo vzduchu. Našiel som ju! Je to dvanásť dĺžok s náročnosťou od dva do štyri plus. Pri preliezaní tejto novej cesty sme zažili naozaj velikánsky šok. Zistili sme, že lezieme vo vodopáde, ktorý sa začína prameňom. Bolo to neuveriteľné, pre mňa, ktorý celý život žije v Tatrách, to bol veľmi silný moment,“ prezradil pre Nový Čas Martin Murár, ktorý takouto náhodou objavil doposiaľ stý tatranský vodopád, ktorý má neuveriteľných 116 metrov.

Viktor Beránek.
Prečítajte si tiež: Z troch osudových žien si nezobral ani jednu. Legendárny chatár Viktor Beránek je nakazený vírusom slobody

Novoobjavený vodopád, ktorý dostal názov Strelecký, je unikátny tým, že tečie priamo zo zeme ako prameň a je rozdelený na dve časti. „Nižný je 38 metrov dlhý a Vyšný 78 metrov. Dokopy má 116 metrov a patrí k tým väčším vodopádom,“ vysvetlil Murár. Hoci skúsený inštruktor horolezectva a skialpinista objavil vodopád v nadmorskej výške 1939 metrov už pred šiestimi rokmi, verejnosti ho predstavil až teraz, pretože chcel najskôr vytvoriť horolezeckú stenu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=1313206237000385

Kde ho nájdete

„Vodopád sa stal dejiskom novej horolezeckej línie s názvom Žriedlo. Cesta na vrchol Streleckej veže, ktorú som vytvoril spolu so skupinou horolezeckých nadšencov, má spolu dvanásť lanových dĺžok s obtiažnosťou IV. stupňa UIAA,“ prezradil Martin Murár s tým, že päťhodinovú túru cez vodopád odporúča iba skúseným lezcom. Prezradil však, že vodopád môžu turisti zbadať aj z turistického chodníka.

