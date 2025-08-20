Bola s ním do konca a bude to dlho spracovávať. Lucia Hlaváčková na jednu vetu dedka Olda nikdy nezabudne
Legendárny slovenský herec zomrel v nedeľu 17. augusta vo veku 91 rokov.
Keď naposledy vydýchol v jednej z bratislavských nemocníc, zanechal po sebe nielen obrovský kultúrny odkaz, ale predovšetkým svoju rodinu vrátane dvoch vnučiek – Michaely a Lucie. Obe mali s dedkom Oldom Hlaváčkom krásny vzťah a mladšia z nich si v Televíznych novinách zaspomínala na to, aký bol a čo všetko ju naučil.
Zaslúžil si veľa slov
Legendárny herec, zabávač a moderátor Oldo Hlaváček mal šťastie na bohatú umeleckú kariéru aj na súkromný život. S manželkou Boženkou prežil viac než šesť dekád a po jej smrti si len veľmi ťažko si zvykal na samotu. Spoločne vychovali dvoch synov, Olda a Iva. a tešiť sa tiež mohli z vnučiek Lucky a Mišky.
S oboma mal dedo Oldo Hlaváček krásny vzťah a keď v nedeľu odišiel do umeleckého neba, moderátorka Lucia na svojom profile na sociálnej sieti zverejnila krásne slová. „Od začiatku až do konca. Zaslúžiš si veľa slov, ale prepáč, teraz nevidím na obrazovku. Ľúbim ťa dedko a verím, že ti je dobre. Tvoj Lucifer,“ odkázala mu zronená vnučka.
Smrť milovaného dedka markizácku moderátorku veľmi zasiahla a pri spomienke na neho neskrývala smútok.